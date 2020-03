Qu’est-ce qui ne va pas avec Daniil Medvedev?

Lorsque Daniil Medvedev a amené Rafa Nadal à cinq sets lors de l’épreuve de force de Flushing Meadows l’année dernière, une chose était sûre, il sera l’homme à surveiller en 2020, en particulier sur les terrains durs.

Son 2019 comprenait six finales consécutives, 2 titres de Masters, les finales USO et une victoire sur Novak Djokovic. Il a également fait ses débuts en ATP World Tour Finals et a terminé l’année en 5e position au classement. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu jusqu’à présent cette saison.

Le Russe a connu un début de saison impressionnant avec une fiche de 4-1 en Coupe ATP. Sa seule défaite est venue aux mains de Novak Djokovic. À l’Open d’Australie, il a rencontré un Stan Wawrinka brûlant et s’est écrasé en 4R après une autre rencontre de 5 sets. Il a ensuite été étonnamment battu par Pospisil à Rotterdam et par Giles Simon – une défaite qui comprenait un bagel – à l’Open 13.

De toute évidence, quelque chose ne va pas avec le Russe. Son entraîneur n’a pas aimé son aspect mental lors de son match contre Jannik Sinner. “Quand je vois Daniil avec ce genre d’attitude, cette énergie pendant le premier set, pleurant tous les points perdus, ça m’énerve”, a déclaré Cervara.

Mentalement, il n’avait pas l’air aussi enfermé que lors de la balançoire américaine du harcourt l’année dernière, en particulier l’USO. À son âge, il est obligé de passer par de telles phases, mais il sera extrêmement important pour Daniil de retrouver sa concentration mentale. Son dernier set contre Simon, qu’il a perdu 6-0, a été largement qualifié de tank.

Daniil Medvedev

Daniil, connu pour son jeu de base supérieur, se bat souvent contre des joueurs qui aiment jouer davantage sur l’offensive, ce qui a été clairement vu dans son match contre Stan. Medvedev préfère broyer son adversaire au lieu de chercher un vainqueur au début du rallye. Clay serait une bonne surface pour lui de retrouver une partie de sa forme perdue en rallye, avant de se rendre finalement à New York plus tard cette année. Son faible jeu au filet, son service et sa volée ont besoin d’une amélioration significative, ce qui lui fournirait également un plan B pour les grands matchs.

Pour que Medvedev pénètre à nouveau dans un majeur – très probablement à l’USO – récupérant la tête, améliorant son côté mental tout en jouant à 5 (il est 0-6 dans le cinquième ensemble de majors) et développant un modèle plus agressif de le jeu sera important. Le sortir de la ligne de base nécessiterait une précision Novak, qui est une note élevée à atteindre pour les 23 ans actuellement.

Il est actuellement toujours classé n ° 5 dans le classement ATP, avec la majorité des points à défendre à Cincinnati, Shanghai et NYC. C’est tout le temps pour Daniil de régler les choses. Un pauvre 2020 ne sera pas un moyen de le faire oublier, mais un bon consoliderait certainement ses réalisations de 2019.

Sameer Bharti

Montre le tennis, le cricket et le football. Surtout le tennis.