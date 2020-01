Qu’est-ce qui rend l’état d’esprit de Caroline Wozniacki si spécial?

La danoise Caroline Wozniacki n’utilisera plus ses raquettes de tennis sur un terrain en tant que joueuse de la WTA. Elle a abandonné cette possibilité après avoir terminé sa carrière de 14 ans en janvier: sa défaite 7-5, 3-6, 7-5 contre Ons Jabeur au troisième tour de l’Open d’Australie a été son dernier match professionnel.

Championne de l’AO 2018, la jeune femme de 29 ans a de nombreux projets à développer dans le futur, et elle est ravie de toutes les opportunités qu’elle rencontrera. Son enthousiasme peut ou non être partagé par ses fans – dont beaucoup lui manqueront beaucoup et son jeu – mais une chose est sûre: Wozniacki n’aura aucun mal à trouver quelque chose de nouveau pour être vraiment bon grâce à son état d’esprit de champion.

Sa détermination et son travail acharné sont visibles par les spectateurs et les supporters, et Tennis World USA a parlé à un ancien membre de son équipe pour obtenir un point de vue plus proche de l’attitude du Danois. “Je n’ai pas travaillé avec elle pendant un an ou deux”, a expliqué un ancien membre de son équipe, précisant que quelle que soit l’impression qu’il avait d’elle n’était définie que sur une courte période.

«J’étais avec elle pour l’AO 2018, celle qu’elle a gagnée. Son état d’esprit était vraiment … Elle a une très bonne éthique de travail. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle est bonne. Elle creuse toujours. Elle a toujours été… Presque comme un homme. Si quelqu’un lui disait de courir dix milles, elle courrait douze milles ».

Wozniacki devrait jouer un match d’exhibition avec Serena Williams, le 18 mai, pour sceller officiellement sa carrière. L’événement aura lieu à la Royal Arena, au Danemark.