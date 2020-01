qui a de meilleures chances de gagner Aus Open?

Qui a les meilleures chances de remporter l’Open d’Australie parmi Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic? Les Big Three ont atteint les quarts de finale lors du premier Chelem de la saison, montrant un excellent niveau de jeu et une supériorité encore trop élevée par rapport à tous les autres, notamment avec les jeunes joueurs de la Next Generation.

Rafael Nadal L’Espagnol a éliminé Dellien, Delbonis, son compatriote Carreno-Busta et le héros de l’équipe locale Nick Kyrgios dans ce qui était le match de quatrième tour le plus attendu, après une belle performance. Nadal affrontera Dominic Thiem en quart de finale et contre un opposant Stan Wawrinka et Alexander Zverev en demi-finale.

Ses chances sont très élevées, compte tenu du fait que Kyrgios et Daniil Medvedev, les adversaires les plus dangereux de la première moitié sur les terrains durs, ont déjà été éliminés. Roger Federer Federer a eu quelques problèmes dans les premiers sets contre John Millman et Marton Fucsovics, mais il a réussi à gagner les deux matches.

En quarts de finale, il rencontrera l’insidieux Tennys Sandgren, tandis qu’en demi-finale, il pourrait y avoir l’affrontement très attendu avec Novak Djokovic. Le défi éventuel contre Nole sera un test très difficile pour Federer, surtout du point de vue physique et psychologique.

Novak Djokovic Nole affrontera Milos Roanic en quart de finale, contre lequel il mène 9-0 en tête-à-tête. Lors des tours précédents, Djokovic a montré une force psycho-physique supérieure, surmontant facilement Struff, Ito, Nishioka et Schwartzman.

Dans une éventuelle demi-finale contre Roger Federer, Djokovic serait le favori, même si lors du dernier match disputé sur dur (lors des finales de l’ATP à Londres) le vainqueur était Federer. Tout bien considéré, des Big Three Djokovic est celui qui a le plus de chances de gagner l’Australien Ope 2020n.

Qu’est-ce que tu penses? Qui a les meilleures chances de gagner l’Open d’Australie parmi Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic?