Qui a le plus amélioré Roger Federer entre Stefan Edberg et Ivan Ljubicic? Les deux entraîneurs ont supervisé les sept dernières années de la carrière suisse (pas en même temps), entre de grands succès et quelques déceptions, des améliorations techniques et tactiques et des périodes marquées par des blessures.

Après avoir eu Paul Annacone (ancien entraîneur de Pete Sampras) de 2010 à octobre 2013, Federer a décidé de changer quelque chose dans son équipe, notamment pour améliorer son jeu sur des surfaces rapides. Le choix s’est porté sur l’ancien vainqueur du Slam Stefan Edberg.

De 2014 jusqu’à la fin de 2015, Edberg a conduit Federer vers une deuxième jeunesse, améliorant le Suisse dans le net-game et, en général, dans le jeu d’attaque (à l’été 2015, Federer a montré le SABR pour la première fois). Après une mauvaise année 2013, Federer a disputé trois finales de Slam en deux ans (deux à Wimbledon et une à l’US Open, les perdant contre Novak Djokovic), il a remporté la finale de la Coupe Davis 2014 et un total de 11 titres en deux saisons (2014- 2015).

À partir de 2016, après la fin du partenariat avec Edberg, Federer a engagé Ivan Ljubicic (l’ancien entraîneur de Milos Raonic) en tant que super-entraîneur. Il était convaincu grâce aux améliorations remarquables de Raonic ensemble Ljubicic. La première année n’a pas été très chanceuse (2016 a été la pire saison de la carrière de Roger).

Mais les fruits de la collaboration étaient évidents à partir de 2017. Ljubicic a également amélioré la phase défensive et le revers des Suisses, travaillant également du point de vue mental. La victoire à l’Open d’Australie 2017 contre Rafael Nadal a été le début d’une nouvelle grande histoire.

Au cours de la période de deux ans 2017-2018, Federer a remporté deux fois à Melbourne et l’édition historique de Wimbledon 2017, pour un total de 11 titres en deux saisons. A cela s’ajoute également l’inoubliable finale de Wimbledon 2019, perdue contre Djokovic et, un total de 15 titres en trois ans.

Le travail cumulé d’Edberg et de Ljubicic a permis au Swiss Maestro de jouer d’autres années, s’améliorant techniquement, tactiquement et physiquement. Il est peut-être impossible de dire lequel des deux a le plus amélioré Roger Federer: sans le travail de l’un, le travail de l’autre et les succès obtenus au cours des trois dernières années n’auraient pas été possibles.