Qui des Big Three est le joueur de tennis le plus aimé des fans et des foules?

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les joueurs les plus forts de cette ère de tennis, peut-être les plus forts jamais, grâce aux records qu’ils ont réalisés au cours de leur carrière. Parmi les Big Three, il existe une forte rivalité sportive; Federer est le joueur de tennis qui a remporté le plus de titres du Chelem jusqu’à présent (20), Nadal suit avec 19, Djokovic est troisième avec 16 Majeurs. Les Big Three sont les trois joueurs qui ont remporté le plus de titres de slam dans l’histoire du tennis. Ils ont également gagné l’amour des foules et des fans.

Qui est le joueur de tennis le plus aimé entre Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal?

Participez à la Charity Race et soutenez votre champion, choisissez parmi Federer, Nadal, Djokovic.

Dans le même temps, aidez les enfants africains non privilégiés à travers Tennis World Foundation. plus d’onglets que vous ouvrez … plus de bannières aideront Tennis World Foundation dans ses projets pour les enfants défavorisés.

Maintenant, participez à la CHARITY RACE et choisissez parmi Federer – Djokovic – Nadal!

Roger Federer est peut-être le favori absolu des fans et des foules. Où qu’il aille, il est salué par les fans. Rappelez-vous juste ce qui s’est passé lors de la finale de Wimbledon 2019, avec la foule du Court central rugissant à chaque point du Suisse. Federer est un champion universel qui va au-delà du tennis, qui parvient à avoir l’amour inconditionnel des fans, pour sa classe, son élégance et son charisme.

Rafael Nadal est également très populaire auprès des fans, presque autant que Federer. Les deux ont l’une des rivalités sportives les plus célèbres de l’histoire, comme dans un affrontement titanesque entre la glace et le feu, deux styles complètement opposés. La foule idéalise désormais Rafa comme une icône, presque au même niveau que Federer.

Djokovic est soutenu par de nombreux fans, mais il est peut-être encore un pas derrière ses deux rivaux. Pour les attitudes passées qui ne sont pas appréciées par quelqu’un, à la fois parce que beaucoup le voient comme le méchant qui veut vaincre Federer et Nadal à tout prix. Dans les matches contre le Suisse et l’Espagnol, la foule soutient souvent son adversaire, mais Nole mérite le même traitement que les deux rivaux, avec tout ce qu’il a accompli dans sa carrière.

