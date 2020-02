Qui est Brandon Nakashima? Grande promesse de tennis mondial NextGen

Le tennis ne s’arrête pas et chaque semaine, quelque chose d’intéressant suscite l’enthousiasme et la méditation. A cette occasion, il arrive du ATP 250 Delray Beach Open 2020 une de ces histoires que les fans aiment tant, comme l’émergence d’un jeune talent avec une histoire particulière. Brandon Nakashima a réussi à inaugurer son record de victoires ATP à 18 ans, dans son première saison après avoir quitté le circuit junior et la NCAA, Championnat universitaire américain de tennis. Dominateur consommé sur les deux terrains, cet Américain d’origine japonaise qui est entré en contact avec le tennis grâce à son grand-père, avec qui il a passé l’après-midi à jouer sur les courts publics de San Diego, a gagné le soutien et l’affection d’une tribune qui assiste étonnée à ses démonstrations de pouvoir.

Après avoir caillé une bonne tournée dans le ATP Challenger Tour, où il a été salué par Frances Tiafoe en des termes surprenants, Brandon a vaincu Jiri Vesely et Cameron Norrie. Sa seule saison dans la NCAA s’est terminée comme la meilleure recrue et avec un bilan de 17-5, ce qui a attiré l’attention de nombreux techniciens. C’était l’australien Pat Cash qui a séduit Nakashima avec un projet de développement personnel et tennis qui porte déjà ses fruits. “C’est formidable de travailler avec un garçon aussi enthousiaste et sacrifié, il a un énorme talent. Je le connais toujours, mais j’ai été grandement surpris par sa mentalité gagnante et sa capacité à déployer son meilleur jeu dans des moments tendus”, a déclaré Cash sur le site Web de l’ATP. qui a fait sa première sur le banc de Nakashima cette semaine.

«L’essentiel est de proposer un système d’entraînement et que ce que nous travaillons soit applicable dans les matchs. J’aurais aimé avoir cette semaine libre pour m’entraîner et inculquer mes plans, mais l’invitation que vous avez reçue est utilisée. Cela me donne l’impression que Brandon est un grand professionnel et ce sera facile de travailler avec lui. Il est solide du bas de la piste et très bon mentalement, mais il faut trouver quelque chose de spécial, quelque chose qui le différencie des autres. Il a besoin de se renforcer pour jouer avec plus de puissance et à partir de là nous ferons des ajustements techniques et tactiques “, a expliqué un Pat très excité après son aventure en tant qu’entraîneur de Coco Vandeweghe.

Tout aussi satisfait, il s’est montré Brandon Nakashima À la fin de leur rencontre, valoriser leurs sentiments de manière très positive. “Je savais que j’avais le niveau nécessaire pour rivaliser avec de grands joueurs et après avoir remporté ces deux matchs, je me retrouve avec une confiance maximale. Je veux continuer”, a déclaré un homme de l’ATP qui rencontrera Yosihito Nishioka pour une place en demi-finale de la ATP 250 Delray Beach Open 2020, dans ce qui promet d’être un duel passionnant. “C’est un grand joueur, il gagne de bons matchs et je sais que ça va être difficile, mais je suis prêt à faire de mon mieux”, a déclaré ce jeune enthousiaste qui offre de l’air frais au circuit.

