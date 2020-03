“Qui est le GOAT entre Federer, Nadal et Djokovic? …

Les Big 3 étaient sans doute les meilleurs joueurs de leur époque aux côtés d’Andy Murray. Roger Federer n’a plus gagné de Slam depuis janvier 2018, mais détient toujours le record de 20 majors conquises, tandis que Rafael Nadal n’a pris qu’une longueur d’avance grâce aux victoires de Roland-Garros et de l’US Open l’année dernière.

Avant la suspension pour l’urgence du Coronavirus, Novak Djokovic a remporté son 17e Chelem en récupérant Dominic Thiem en finale de l’Open d’Australie. Pour sa 17e victoire au Grand Chelem, il a reçu 2,5 millions d’euros en prix. Le numéro 1 mondial a remporté le titre aux championnats de tennis de Dubaï pour la cinquième fois, battant Stefanos Tsitsipas en finale.

Dans une récente interview, l’ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick, a déclaré qu’il était trop prématuré pour décider du débat en cours «Le plus grand de tous les temps». “Il semble qu’il y ait ce besoin de discuter du plus grand de tous les temps du côté masculin et franchement à ce stade, je pense que c’est un peu stupide”, a-t-il déclaré sur Tennis Channel.

“C’est comme distribuer des Oscars avant de regarder la fin d’un film. Cela n’a tout simplement pas beaucoup de sens et si vous dites une personne, les deux autres personnes se sentent irrespectueuses. Il est juste trop tôt et avant que tout ne se déroule, quelqu’un dira: “qui pensez-vous finira avec la tête de tous les temps?” Et je suppose ou bien je suis comme un professionnel de la santé et je peux prédire les blessures à partir de maintenant.

Je pense juste que nous avons de la chance d’avoir Novak, Roger et Rafa toujours dans le match. Espérons que Murray se remettra dans le jeu. C’est prématuré et je sais que tout le monde aime participer à cette conversation sans arrêt mais je pense juste qu’il est trop tôt. Et il y a trop de souffle perdu à ce stade. ”