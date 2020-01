qui est le meilleur joueur parmi eux?

Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic: qui est le meilleur joueur? Une question très difficile à répondre. Les initiés, les médias et les fans essaient depuis de nombreuses années, ajoutant quelque chose de nouveau chaque fois que Federer, Nadal ou Djokovic atteignent un nouvel objectif.

Une rivalité passionnante, qui a enflammé la foule des courts de tennis les plus importants du monde. The Big Three a réécrit tous les livres d’or, laissant une marque indélébile sur l’histoire du tennis. Ce ne peut pas être une simple coïncidence si les Suisses, les Espagnols et les Serbes sont les joueurs de tennis qui ont remporté le plus de titres du Chelem en simple masculin.

ROGER FEDERER Federer détient le record de titres remportés dans les tournois du Grand Chelem (20). Il a triomphé 8 fois sur les pelouses de Wimbledon, établissant un record en 2017, lorsqu’il a remporté le titre à 35 ans. Federer a terminé son Grand Chelem de carrière en 2009, après avoir remporté l’Open de France contre Robin Soderling.

Le Swiss Maestro détient de nombreux autres records, dont deux semaines comme n ° mondial. 1 (310). Au total, dans sa carrière, il a remporté 103 titres en 157 finales disputées! Federer a également remporté deux médailles olympiques: l’or en double à Pékin 2008 et la médaille d’argent en simple masculin à Londres 2012.

En tête-à-tête avec Nadal, il est sur le score de 16-24, tandis qu’en tête-à-tête avec Djokovic, il est sur le score de 23-26. RAFAEL NADAL Le King of Clay est à deux pas de Federer: il suit le Suisse avec 19 titres de Slam.

La folle carrière de l’Espagnol est intimement liée à l’Open de France: Nadal a remporté le Slam parisien 12 fois, un record incroyable qui ne pourra probablement pas être égalé à l’avenir. Avec la victoire de l’US Open 2010, il a obtenu le Career Golden Slam; Aux succès des Majors, il faut ajouter deux médailles d’or olympiques, en simple masculin de Pékin 2008 et en double masculin de Rio 2016.

Au cours de sa carrière, il a remporté 84 titres en 121 finales disputées. En tête à tête avec Federer, il mène 24-16, en tête à tête avec Djokovic il est sur le score de 26-29. NOVAK DJOKOVIC Le Serbe est le roi de l’Open d’Australie. En fait, il détient le record de titres remportés à Melbourne (7).

Avec 16 chelems, il suit Federer et Nadal, avec un seul objectif: atteindre et vaincre ses deux rivaux. En 2016, il a couronné son rêve de carrière: gagner l’Open de France et remporter le Grand Chelem Carrière. Il est également le seul joueur de tennis de l’histoire à avoir remporté tous les 1000 Masters, obtenant le Career Golden Masters.

La médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin 2008 doit également être ajoutée. Au cours de sa carrière, Djokovic a remporté 77 titres en 111 finales disputées. Il mène le face à face avec ses deux rivaux: 26-23 contre Federer et 29-26 contre Nadal. Les Big Three ont écrit et continuent d’écrire l’histoire du tennis, mais qui parmi eux est le meilleur selon vous? Participez à la Charity Race et soutenez votre champion, choisissez parmi Federer, Nadal, Djokovic.

