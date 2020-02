Qui est le pire rival de Roger Federer? Entre André Agassi, Pete Sampras et Andy Roddick, Rafael Nadal et Novak Djokovic, il y a des joueurs de tennis qui ont mis le Suisse Maestro en crise au cours de sa longue carrière.

Avec Pete Sampras il n’y a eu qu’un seul match: en 2001, au R16 de Wimbledon, remporté par Federer avec le score final de 7-6 (7) 5-7 6-4 6-7 (2) 7-5, comme s’il s’agissait d’un véritable dépassement du bâton sur les pelouses londoniennes bien-aimées du All England Club.

Avec Andre Agassi, il y a eu 11 comparaisons, dont 8 ont été remportées par Federer. On ne peut pas parler d’une véritable rivalité, car les deux joueurs de tennis se croisent peu, entre deux âges de tennis différents. Avec Lleyton Hewitt et Andy Roddick, les choses étaient différentes.

Federer avait une grande rivalité avec eux, également parce que les trois étaient tous nés entre 1981 et 1982, appartenant donc à la même génération. Contre l’Australien, Federer mène en tête-à-tête pour 18-9, tandis que contre l’Américain le Suisse mène 21-3.

Malgré la grande rivalité, ni l’un ni l’autre n’était probablement le pire rival de Roger. Nous devons entrer dans les dernières années. S’il mène contre Andy Murray, Juan Martin del Potro et Stan Wawrinka (respectivement pour les 14-11, 18-7 et 23-3), la situation est différente avec Rafael Nadal et Novak Djokovic.

L’Espagnol et le Serbe sont les deux pires rivaux des Suisses. Jusqu’à il y a quelques années, Nadal était considéré comme l’ennemi juré de Federer et son pire cauchemar, mais à partir de la finale de l’Open d’Australie 2017, Federer a pu inverser la tendance après des années, et maintenant leurs défis sont très équilibrés (Rafa mène 24-16).

En fin de compte, Djokovic est le pire rival de Federer. Le Serbe a réussi à entrer dans le système nerveux suisse, l’envoyant en crise. Federer n’a pas battu Djokovic en Slam-match de Wimbledon 2012 en demi-finale. En effet, le monde no.

1 a remporté les six derniers défis du Slams, dont quatre en finale (Wimbledon 2014, 2015, 2019 et US Open 2015). rOGER souffre Djokovic mentalement, techniquement et physiquement, sur toutes les surfaces de jeu. Roger Federer pourra-t-il trouver un remède à cette faiblesse?