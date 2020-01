Qui est le roi sur les courts en dur entre Roger Federer et Novak Djokovic? le les chiffres disent Federer: le Suisse a remporté 71 titres en dur (indoor et outdoor) dans sa carrière. Au total, Roger a remporté 103 titres: les autres titres sont 19 sur gazon, 11 sur terre battue et 2 sur tapis.

Au Slams, il a remporté 11 titres sur des terrains durs (6 à l’Open d’Australie et 5 à l’US Open). Djokovic a remporté 59 titres sur dur (intérieur et extérieur) au cours de sa carrière. Le Serbe a remporté 77 titres au total: les 6 autres sur gazon et 14 sur terre battue.

Au Slams, il a remporté 10 titres sur dur (7 titres à l’Open d’Australie et 3 à l’US Open). Mais en plus des chiffres, y a-t-il des facteurs qui nous aident à comprendre qui entre Roger Federer et Novak Djokovic est le meilleur de tous les temps sur cette surface? Nous pouvons tenir tête à tête.

Au total, Nole mène 26-23, sur les terrains durs, le Serbe mène 19-18 (13-13 sur les terrains durs extérieurs, tandis que Nole mène 6-5 sur les terrains durs intérieurs). Nous pouvons voir que sur les courts en dur il y a un équilibre substantiel. Ils sont probablement les plus performants de tous les temps sur cette surface, et leur nombre ne correspondra guère dans un avenir proche.

Faisons une comparaison: Rafael Nadal est considéré comme le plus grand joueur de terre battue de tous les temps (59 titres gagnés), mais sur les terrains durs, il a remporté 21 titres. Il est donc entendu que Federer et Djokovic ont atteint une dimension plus élevée lors de l’examen des matches sur dur.

En conclusion, nous pouvons dire qu’entre eux, il y a un grand équilibre si l’on considère en tête-à-tête, et donc ils peuvent tous les deux être considérés comme les meilleurs joueurs de tennis de tous les temps sur des terrains durs, mais le discriminant fondamental est la numérotation, et Federer est le recordman sur cette surface avec 71 titres. Qu’est-ce que tu en penses? Qui est le roi des hard-courts entre Roger Federer et Novak Djokovic?