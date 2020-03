Qui est Thiago Seyboth-Wild? La promesse du tennis brésilien

La vie est faite de joies inattendues, de surprises qui ébranlent les fondements de tout ce qui est prévisible et sont susceptibles d’être érigées au tournant. Thiago Seyboth-Wild Vous pouvez en témoigner car en seulement trois semaines, il est passé d’un jeune joueur de tennis qui voulait commencer à gagner des matchs de l’ATP Challenger Tour et venait de faire ses débuts sur le circuit ATP de manière sporadique l’année dernière, pour jeter un œil dans le top 100, être le Le premier joueur né en 2000 à remporter un tournoi de cette ampleur et à devenir un homme appelé à révolutionner le tennis sur terre battue. Celui qui était champion junior en 2018 veut assumer le rôle de référence brésilienne et semble prêt pour l’assaut d’élite.

Son triomphe dans la ATP 250 Santiago 2020, battant les joueurs de la taille de Juan Ignacio Londero, Cristian Garín ou Casper Ruud, réaffirme les grandes sensations dont il a fait preuve à Rio de Janeiro et le met à l’honneur de tous les grands fans. Avec un jeu complet, d’une grande puissance physique et d’une mobilité remarquable depuis le bas de la piste, Thiago a fait le saut vers la gloire beaucoup plus tôt que prévu. “C’est une réalisation incroyable, quelque chose dont j’avais toujours rêvé. J’avais besoin de mon meilleur tennis tout au long de la semaine et maintenant ce que je veux, c’est de pouvoir maintenir un niveau similaire toute l’année. Chaque match que vous gagnez dans le circuit ATP est un défi moral et une immense confiance “, a déclaré un homme sur le site Web de l’ATP qui n’a aucun scrupule à se débarrasser des éloges pour sa référence.

– Les 7 joueurs de tennis actifs qui ont conquis – sur terre battue avant leur 20e anniversaire:

12 —- Rafa Nadal

2 —- Novak Djokovic

2 —- Juan Martín del Potro

1 —- Tommy Robredo

1 —- Gael Monfils

1 —- Andrey Rublev

1 —- THIAGO SEYBOTH WILD pic.twitter.com/npz7eBHNF6

“Raphael Nadal Il est ma grande idole. Je ne crois pas qu’un joueur comme lui sur terre battue existe à nouveau dans 200 ans, et aussi être la grande personne que nous voyons tous qu’il est. Si je pouvais atteindre 20% de ce qu’il a accompli, il serait la personne la plus heureuse du monde. Le tennis est ma grande passion, j’adore compétitionner et tout laisser sur le court. J’ai une marge d’amélioration dans la gestion des émotions depuis que je suis une joueuse de tennis très passionnée, j’ai parfois perdu ma concentration, mais j’apprends à améliorer cela. Ces semaines m’ont fait réaliser que j’avais le niveau nécessaire pour affronter les meilleurs », révèle sur le site officiel.

Et c’est que l’ajout d’un titre avec 19 ans est très excitant. “J’ai beaucoup de place pour l’amélioration de mon tennis. J’ai besoin de m’entraîner beaucoup et quand je me sens plus à l’aise c’est après avoir passé deux ou trois semaines à travailler dur à l’entraînement. Après avoir atteint cet objectif et avoir le sentiment clair qu’il y a beaucoup à améliorer dans mon jeu C’est un sentiment formidable. Se lever chaque jour pour continuer à s’améliorer est ce qui garde les légendes du Big3 ci-dessus et je veux avoir cette éthique de travail. Je ne fixe pas d’objectifs de classement ou quelque chose comme ça. Mon désir est d’être meilleur qu’hier et pire que demain “, a expliqué le Brésilien sur le site de l’ATP.

Thiago Seyboth-Wild Il sera désormais confronté au défi majeur de gérer la gueule de bois du succès et le fera en représentant son pays lors des qualifications de Coupe Davis avant le Brésil. Fils d’un joueur de tennis amateur qui lui a appris tous les secrets de ce sport depuis son enfance, le Brésilien veut s’imposer comme une idole locale avec un rôle prépondérant dans le duel contre l’Australie, où ni Kyrgios ni De Miñaur ne seront présents. Avec une énergie renouvelée et une maturité surprenante sur et hors du terrain, ce jeune homme promet des émotions fortes cette saison.

