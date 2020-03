Qui gagnerait entre Federer 2006 et Federer 2017?

C’est un exercice de fiction, une de ces petites pièces justifiées qui permet en quelque sorte une situation de confinement comme celle actuelle. Il y a quelques jours, le compte Tennis TV a partagé une vidéo qui mélangeait des pièces du même joueur, avec des échanges et des points de son année 2006 et bien d’autres de 2017. Quelle version a été la meilleure de votre carrière? Oui, ce joueur de tennis est Roger Federer et les deux saisons sont très bien choisies, bien qu’en 2007 et 2004, ils aient ajouté plus de tournois du Grand Chelem qu’il y a trois saisons. Qui gagnerait?

Comme nous n’obtiendrons jamais la réponse, la chose intéressante à propos de projeter une confrontation entre deux joueurs de tennis séparés de 11 ans est de voir l’évolution de certains aspects de leur jeu afin de découvrir ou d’imaginer lequel des deux serait le mieux préparé pour tous défis auxquels il a été confronté du début à la fin de sa carrière, de rivaux spécifiques aux problèmes qui se sont posés au fil du temps. Lequel des deux résoudrait le plus de problèmes par lui-même?

À plusieurs reprises, Federer a montré, en se faisant le champion, la maxime de jouer son propre jeu. Bien qu’il y ait toujours des ajustements à faire concernant le rival, le jeu dépendait en grande partie de l’observation du degré de soumission que Federer allait remporter. Des déclarations à leur meilleur (2004-2007) à la «jouer la balle, l’adversaire» de 2017, le Suisse a tiré sa place dans le monde du tennis d’un jeu offensant -à certains moments, ultra-offensif-, plus axé sur la génération de coups gagnants que sur la réduction de ses propres erreurs. Attaque au sol au lieu d’une attaque par attrition.

Dans la version 2006, si on compare avec la version 2017 et pas une autre, il faut introduire, bien que ce ne soit pas le début de tout, le différence d’âge, avec la plénitude du premier et le recyclage du second, ainsi que l’utilisation de raquettes très différentes. Sur ces deux points, on peut dire que le meilleur hit de la Suisse, le drive, est nettement meilleur dans l’ancienne version. À la fois pour l’impact et la mobilité pour aller sur son côté droit, ainsi que pour inverser et traverser le court vers les lignes. Son jeu de jambes et sa capacité à les trouver avec une raquette plus légère et plus nette le lui permettaient.

Entrer dans surfaces de jeu, il est aussi possible que la vitesse des mouvements de 2006 lui torde le corps et le mette au service du rythme et la voracité lui donne plus de capacité à anticipation pour attraper la balle rapidement sur un terrain dur et sur de l’herbe, il en était ainsi; Federer était un joueur de tennis irréel en conjonction d’explosivité, d’agilité et de temps de réaction d’un coup à l’autre, un problème qui, au contraire, rend la version 2017 égale ou supérieure en raison du fait que, en raison du manque de vigueur, il a ajouté un niveau d’interprétation plus élevé pour jouer la balle avant. Rappel: Roger 2017 a déjà franchi les étapes 2014 et 2015 avec Stefan Edberg, dans la poursuite de réduire le temps sur le ballon et de gagner des fractions basées sur la connaissance du jeu et l’excellence technique.

Plus. revers. Ici, nous entrons dans une zone clairement inégale vers 2017. Influençant le facteur technique et de performance du tir, nous n’avons rien découvert en disant que le meilleur revers de la carrière de Federer surgit il y a trois saisons, soutenu par une raquette qui lui donne une attitude et un impact comme s’il avait un autre droit: il peut être monté dessus, il peut augmenter la puissance, il échoue beaucoup moins, il connecte beaucoup plus de parallèles et, surtout, il peut terminer le point quand vous en avez envie. Cela devient un coup déterminant, parfois à la hauteur de votre service et au-dessus de votre droite. Il y aurait peu de discussions à cet égard. Il est intéressant de souligner une utilisation et sûrement des performances et un niveau de qualité supérieur de la coupe inversée en 2006 par rapport à 2017. À cette époque, Roger l’utilisait non seulement beaucoup plus mais avec une qualité extraordinaire.

Un autre point en faveur du Roger 2017 aurait à voir avec le repos, où à travers son revers plat et bloqué, il a soustrait mieux que jamais dans sa carrière, améliorant tous les paramètres et soustrayant beaucoup plus à l’avance que la grande majorité des étapes, peut-être à l’exception de 2014 et 2015, quand il a activé un jeu pour le reste extrêmement frontal et direct (le fameux «SABR»).

D’un autre côté, niveau mental, la conversation gagne en intérêt. En 2006, Roger jouit d’une domination et d’une hiérarchie mentale sur l’ensemble du circuit incontestable, d’autant plus qu’il n’a pas encore connu la phase la plus pénible de sa carrière, quand Nadal, en plus de le cribler d’argile, va commencer à dominer tactiquement et psychologiquement la rivalité la plus importante de l’histoire du tennis. A cette époque, Federer n’a pas de dalle émotionnelle; Il est en pleine effervescence compétitive, tandis qu’avec son maximum rival il maintient les distances sur gazon et en indoor, avec des victoires d’une supériorité évidente.

Cependant, si nous allons en 2017, nous trouverons peut-être la plus grande réinvention psychologique de celle de Bâle. Après une blessure grave, la première de sa carrière, et au bord de 36 ans, sa vie sportive semblait complètement amortie. J’avais déjà expérimenté avec Edberg une merveilleuse chanson de cygne et une reformulation tactique et mentale, avec trois finales du Grand Chelem en deux ans. Mais contre toute attente, la blessure invoque une version émotionnelle inconnue de Federer lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes. Encore plus quand il se retrouve à marquer contre lui dans le cinquième set d’Australie, contre Nadal. Mentalement, Federer ressemble à son jeu: inaccessible. Frais, impitoyable, sans lacunes.

C’est cette dernière version qui le voit vaincre Rafa jusqu’à cinq fois de suite, sans toutefois pouvoir mesurer l’espagnol en trois ou cinq rounds sur terre battue et coïncider avec une version très éloignée de Djokovic, plongée dans une crise de jeu, physique et la confiance, sur qui avoir pu mesurer sa fraîcheur mentale en se mesurant dans des moments consacrés au Serbe, son sujet en suspens depuis 2012 en matchs à cinq sets.

Enfin, et pour opter pour l’une ou l’autre version, il y a la raison la plus importante de toutes. Aucun de ces deux joueurs n’a pu mesurer à distance un joueur de tennis de forme similaire, pas de niveau, bien au contraire. En ce qui concerne la théorie, il semble y avoir plus de points en faveur du Roger 2017, en raison des coups, des possibilités, de l’expérience et de la fraîcheur mentale, mais la clé est le jeu dans son ensemble, le plafond des deux joueurs, la variété des jeux, la dynamique du jeu. lui-même. Et ici, vous ne pouvez pas sous-estimer l’originalité du joueur de tennis dans sa plénitude comme c’était le cas en 2006.

Osez-vous opter pour une version plutôt qu’une autre? Quelle version gagneriez-vous à faire face au contraire?

