Qui ira plus loin à l’Open d’Australie parmi Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic?

le Open d’Australie 2020 le gagnant sera probablement l’un parmi Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, malgré la concurrence de jeunes comme Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, Dominic Thiem et Alexander Zverev. Mais qui parmi les Big Three ira plus loin dans le premier Chelem de la saison?

Participez à la Charity Race et soutenez votre champion, choisissez parmi Federer, Nadal, Djokovic.

Dans le même temps, aidez les enfants africains non privilégiés à travers Tennis World Foundation. Plus d’onglets que vous ouvrez … plus de bannières aideront Tennis World Foundation dans ses projets pour les enfants défavorisés.

Maintenant, participez à la CHARITY RACE et choisissez parmi Federer – Djokovic – Nadal!

Rafael Nadal, dans la première moitié, a le pire nul. Le n ° 1 mondial affrontera Nick Kyrgios au quatrième tour du tournoi. Si Nadal devait gagner le défi avec le héros australien de la foule locale, il pourrait rencontrer Dominic Thiem en quart de finale et un parmi Daniil Medvedev, Stan Wawrinka, Andrey Rublev et Alexander Zverev en demi-finale.

Déjà le match avec Kyrgios sera exigeant: le chemin de Rafa vers une éventuelle finale semble le plus complexe. Novak Djokovic est déjà en quart de finale, où il affrontera Milos Raonic. Nole est en tête-à-tête avec Raonic pour 9-0, et son tennis s’améliore match par match.

La prédiction est favorable au Serbe. Il pourrait rencontrer Roger Federer en demi-finale, dans ce qui sera probablement le match le plus attendu du tournoi. Le Suisse Maestro a vaincu Martin Fucsovics et maintenant il aura l’Américain Tennys Sandgren sur son chemin.

Sandgren joue un grand tournoi. Ce serait un match insidieux pour Roger. Dans une éventuelle demi-finale entre Djokovic et Federer, le Serbe pourrait être le favori, même si beaucoup dépendra de la vitesse de la surface de jeu.

Leur défi éventuel sera décidé, comme cela arrive souvent, sur le plan émotionnel et mental. Voici donc que parmi les trois grands, Novak Djokovic est celui qui a le plus de chances d’aller plus loin que Roger Federer et Rafael Nadal.

