Lorsque vous avez cliqué sur cet article, un nom doit avoir surgi dans votre tête. Garde-le pour toi. Les deux questions les plus brûlantes du tennis sont actuellement:

Qui se retrouvera avec le plus de majors parmi les hommes?

Qui sera le prochain vainqueur du premier slam?

Le second est beaucoup plus imprévisible.

Marin Cilic, le dernier vainqueur du slam pour la première fois au tennis, était à Flushing Meadows, en 2014. Pas vraiment quelqu’un qui correspondait à la catégorie «NextGen». Depuis lors, les joueurs à venir ont été montrés à maintes reprises leur niveau et leur place par les Big 3 dans les majors. Seul Stan Wawrinka est en mesure de faire des incursions. Andy en a également remporté un en 2016.

La récente récolte de «NextGen» a montré des signes prometteurs. Mais ils n’ont pas encore franchi le dernier obstacle. Est-ce que 2020 sera l’année où nous assisterons à un autre premier grand gagnant de tennis?

Quelles sont les perspectives potentielles de lever la majeure en dehors des Big 3? Dominic, Zverev, Tsitsipas et Medvedev. Pseudo? Douteux.

Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev

L’an dernier, Daniil Medvedev a amené Rafa Nadal à 5 ​​sets à l’USO. Près, mais loin. Thiem a fait de même avec Novak à Melbourne. Certains diront qu’il l’a même laissé glisser. C’est une exagération cependant. Novak et Rafa ont tous deux fait ce que les Big 3 ont fait au fil des ans dans le tennis, montrant que retirer CETTE finale, ou même UN point dans les tournois majeurs, reste une tâche trop grande.

À l’approche de la saison sur terre battue, Dominic reste le meilleur pari et le leader du peloton tente de démonter la vieille garde. Sa tâche – tout comme les 126 autres hommes – sera de battre Rafa Nadal. Un peu plus difficile que ce à quoi il a été confronté à Melbourne. Un tirage favorable pourrait l’aider. Mais il devrait très probablement battre Nole et Rafa pour décrocher le titre. Les chances que cela se produise? Pas en faveur de Thiem. Un Rafa en pleine forme devrait toujours le traverser en 4 sets sur terre battue. Nous verrons comment ça se passe.

Dominic Thiem

Wimbledon est le slam où les chances de gagner l’un de ces quatre joueurs sont les plus faibles. Djokovic et Federer sont clairement les favoris des Championnats. Un gros serveur ou un Nick rajeuni – avec un bon tirage bien sûr – pourrait causer des problèmes. Mais Thiem, Daniil et Stef ne sont pas encore trop dangereux sur l’herbe. Zverev, s’il peut avoir les 2 meilleures semaines de sa vie, peut au mieux faire à nouveau les demi-finales. Rien de plus que cela étirerait un peu les choses.

L’USO ouvrira à nouveau de meilleures opportunités à ces joueurs. Stef a l’air le plus faible des trois actuellement. Ce seront encore Thiem et Daniil, qui seraient considérés comme les menaces les plus importantes. Et compte tenu de la façon dont Melbourne s’est déroulée, Flushing Meadows est la plus probable des trois majors restantes cette année, où nous pourrions voir l’informatique se produire. Beaucoup dépend encore une fois de la façon dont le Big 3 se sent physiquement lors de la dernière majeure et des conditions pendant la quinzaine.

Medvedev devra également se mettre au diapason du swing américain en dur, tandis que Thiem chercherait à continuer de développer son jeu en dur sous un nouvel entraîneur. Sascha recherchera une course en profondeur mais n’imaginera pas vraiment ses chances d’aller jusqu’à New York.

Daniil Medvedev

Au moment où vous lisez CETTE phrase, vous pourriez penser que Thiem est le prochain vainqueur de slam le plus probable. Maintenant, alors qu’il en a fait assez pour gagner votre confiance, étant la menace la plus constante à TROIS DES QUATRE MAJEURS, cela ne signifie pas nécessairement qu’il a battu ses camarades contre un majeur. Il devrait également battre la version PEAK de ses jeunes concurrents, le cas échéant.

Les Big 3 ont semblé les plus sensibles aux bouleversements de l’USO. C’est aussi le major le plus difficile à défendre. Et un certain Russe, Daniil Medvedev, en a fait assez l’an dernier pour prouver qu’il se rendra à New York comme la plus grande menace. Il pourrait avoir besoin de retrouver quelque chose qu’il a perdu, sa forme. La dernière chose que vous souhaiteriez, c’est que Thiem et Daniil se rencontrent au Flushing Meadows.

Deux noms ont dû s’installer dans votre tête, celui d’un Autrichien et celui d’un Russe. Qui atteint la ligne d’arrivée en premier? Un tirage au sort. Gardez le résultat pour vous.

Sameer Bharti

Montre le tennis, le cricket et le football. Surtout le tennis.