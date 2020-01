Qui peut empêcher Rafael Nadal d’atteindre la finale? L’Espagnol affrontera mercredi le quart de finale de l’Open d’Australie 2020 contre Dominic Thiem. Le défi entre ces deux joueurs s’est intensifié sur terre battue, où Thiem a joué deux fois contre Rafa en finale de Roland-Garros.

En tête-à-tête, Nadal mène 9-4, mais sur les terrains durs, le défi devient plus intéressant. Ils n’ont joué qu’un précédent sur les terrains durs, en quarts de finale de l’US Open 2018, un match remporté par Nadal en cinq sets. Cependant, Thiem fait des améliorations incroyables sur les terrains durs et, bien que Nadal soit favorisé, l’Autrichien sera une menace sérieuse sur son chemin.

Dans une éventuelle demi-finale, Nadal pourrait rencontrer Stan Wawrinka ou Alexander Zverev. Wawrinka a l’air en pleine forme et, lorsque le Suisse trouve son rythme, il peut battre n’importe qui. Cependant, il y a encore trop de différence entre les deux, mais qui sait.

Paradoxalement, une éventuelle demi-finale contre Alexander Zverev serait plus facile pour Rafa. L’Allemand, lors de sa première demi-finale possible de Slam, pourrait être submergé par l’émotion et la pression. Dans une finale possible, Nadal pourrait croiser Roger Federer ou Novak Djokovic.

Si Nadal devait défier Federer, la finale serait équilibrée; une occasion pour Nadal de venger la défaite de 2017. Federer joue bien, mais le Suisse a laissé beaucoup d’énergie physique et mentale sur son chemin. Différemment, avec Djokovic, la discussion est différente.

Le Serbe est le seul qui, sur les terrains durs de Melbourne Park, est techniquement et physiquement supérieur à l’Espagnol. Nous l’avons déjà vu lors de la finale de l’année dernière, remportée par Nole sans aucun problème. Dans une éventuelle finale, Djokovic pourrait mettre un terme aux ambitions de Rafael Nadal.