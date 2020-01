Qui peut être l’héritier de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal?

Qui peuvent être les héritiers de Roger Federer, Novak Djokovic Djokovic et Rafael Nadal? Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Jannik Sinner: sont-ils l’avenir du tennis ATP? Peuvent-ils répéter les incroyables réalisations des Big Three? Un aspect fondamental doit être mis en évidence: les objectifs que les Big Three ont obtenus au cours de leur carrière sont des jalons si impressionnants que probablement à l’avenir personne ne pourra égaler leurs records.

Cependant, lorsque leur carrière professionnelle touche à sa fin, il doit nécessairement y avoir quelqu’un prêt à prendre le relais, à entamer une nouvelle ère. Jusqu’à présent, le NextGen n’a pas rempli son destin, battu à plusieurs reprises par les brillants gars de la Old Gen, dirigés par les Big Three.

Pourtant, il y en a qui sont prêts pour le dernier saut qualitatif, cette gloire qui, au tennis, correspond à la victoire d’un Major. Daniil Medvedev est le plus proche des Big Three, et il l’a démontré en 2019, remportant le premier ATP Masters 1000 de sa carrière et atteignant sa première finale de Slam, à Flushing Meadows, où il a placé Nadal en grande difficulté.

Tsitsipas a remporté la finale de l’ATP à Londres: sa tâche ne sera pas facile, surtout après ce que nous avons vu arriver à Zverev la saison dernière. Mais le Grec a de grandes compétences, la plupart encore tacites. Il peut être l’avenir du tennis sur gazon et, avec Medvedev, l’avenir du tennis sur dur.

En parlant de Zvererv, il serait le troisième élément de cette triade, à la fois parce que l’âge est similaire à celui de Tsitsipas et Medvedev, et parce que ses compétences n’ont pas encore pleinement émergé. Quoi qu’il en soit, il doit faire le saut de qualité dans les Slams.

Nick Kyrgios et Dominic Thiem pourraient rendre les choses plus intéressantes, mais les deux sont déjà plus vieux que les trois autres. Malgré cela, Thiem remportera certainement l’Open de France dans les années à venir, et plus d’une fois aussi. Kyrgios n’a pas encore modulé son comportement, mais techniquement, il est peut-être le plus doué de ces gars.

Jannik Sinner est un avenir encore trop éloigné mais peut-être le plus brillant et le plus prometteur en ce qui concerne l’ATP Tour. Si le jeune italien devait tenir ses promesses, il serait la star incontestée de l’avenir.