“Qui seront les héritiers de Roger Federer, Nadal et Djokovic?”

“Nous devons trouver un remède au tennis, car il y a une grande incertitude sur ce qui va se passer: dans quelques années, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Serena Williams prendront leur retraite. Qui sera la prochaine icône et le prochain héros? Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Alexander Zverev ou Dominic Thiem? Le commissaire du tennis Joh McEnroe a lancé le sondage amusant sur qui sera l’héritier des Big Three et Serena.

Entre des commentaires amusants, le Dr McEnroe essaie de donner son explication. À ne pas manquer!