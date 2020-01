Qui soutiendriez-vous lors d’une finale à Wimbledon?

Qui soutiendriez-vous entre Roger Federer et Rafael Nadal lors d’une finale à Wimbledon si le Suisse et l’Espagnol avaient encore une chance de jouer ce match? Les fans et les foules attendent ce moment depuis plus de onze ans, depuis la finale de Wimbledon 2008, lorsque Nadal a battu Federer pour la première fois sur le gazon et pour la première fois sur les pelouses du All England Club.

En réalité, les Suisses et les Espagnols n’ont disputé que quatre matches sur gazon, tous aux championnats., dont le dernier était en demi-finale de 2019. Le premier duel entre les deux a eu lieu en finale 2006, remporté par Federer en quatre sets avec le score final de 6-0, 7-6 (5), 6- 7 (2), 6-3.

Ils se sont également affrontés lors de la belle finale de 2007, lorsque Federer a gagné en cinq sets et avec quelques difficultés 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6, 6-2. Pour la troisième année consécutive, ils ont également joué dans la finale 2008 inoubliable, lorsque Nadal a montré toutes ses améliorations sur le gazon, remportant son premier Wimbledon avec le score final de 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8), 9-7.

L’an dernier, en demi-finale, les Suisses ont gagné 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. Par rapport aux défis sur d’autres surfaces, Roger Federer et Rafael Nadal ont joué très peu de matchs, également pour les différents programmes. Federer, en fait, joue deux ou trois tournois au cours de l’herbe-swing, dont deux sont toujours Wimbledon et Halle.

Nadal, en plus de Wimbledon, a joué parfois à Queen’s (prévu la même semaine de Halle) ou à d’autres tournois où le Suisse n’était pas présent. Ainsi, les chances d’un affrontement sont réduites chaque année uniquement à Wimbledon, en ce qui concerne la saison de gazon.

Les fans et la foule du Centre Court espèrent encore cet événement avant la fin de la carrière des deux grands joueurs de tennis. Il faudrait un certain nombre de facteurs uniques, tels que des graines favorables (qui ne se croisent pas dans la première moitié ou la première moitié), pour les voir jouer toutes les deux en finale.

Ce serait un événement exceptionnel, peut-être le dernier grand affrontement entre eux. Les deux sont les joueurs de tennis les plus aimés de cette époque, et leur défi serait mondial: une confrontation sur les pelouses du All England Club, où le Court central se séparerait littéralement en deux. Qui combattriez-vous pour soutenir entre Roger Federer et Rafael Nadal lors d’une finale à Wimbledon?