“Rafa était très mignon avec les enfants” – Roger Federer

Roger Federer et Rafael Nadal ont récemment participé à l’une des tournées d’expositions les plus réconfortantes de ces derniers temps. Les deux ont participé à un match en Afrique du Sud, dont les bénéfices ont été reversés à la Fondation Roger Federer.

La fondation travaille à l’éducation des enfants pauvres d’Afrique du Sud. Lors de l’événement très médiatisé, les photos de Roger et Rafa interagissant avec de jeunes enfants sont devenues virales.

On a vu les deux faire diverses activités avec les jeunes, y compris jouer à des jeux, lire des histoires, etc. Roger, qui est père de quatre enfants, avait l’air très à l’aise avec les jeunes.

Cependant, le niveau de confort de Rafa avec les enfants était plus surprenant. Roger a fait la lumière sur ce sujet dans une interview accordée au magazine L’Illustre.

Qu’a dit Roger Federer?

Federer était assez surpris que Rafa soit si bon avec les enfants. Dans son expérience personnelle, les hommes qui ne sont pas pères se retrouvent généralement mal à l’aise avec les enfants. Cependant, Nadal s’est avéré être une anomalie –

“Je le pense. Lorsque d’autres camarades professionnels organisent des photos avec des enfants, ceux qui ne les ont pas semblent souvent un peu empruntés. Cela dit, je dois admettre qu’hier Rafa était très mignon avec les enfants. Il s’y est habitué avec sa propre fondation. »

Roger a révélé que cela lui était beaucoup plus facile. Ses fils sont encore à leurs balbutiements. Cela l’aide à se connecter facilement avec de jeunes enfants.

Et pour moi, c’est vraiment facile. Au lieu de mes quatre enfants, il y en a cent à la fois, pas de problème. Mes deux garçons avaient 6 ans en mai, ils ont donc exactement l’âge des enfants avec qui nous avons joué, Rafa et moi. Je sais parfaitement comment ils réagissent lorsqu’ils se cassent le visage ou ne comprennent pas immédiatement un exercice. Dans le passé, j’aurais été maladroitement plus maladroit. »

