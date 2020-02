‘Rafa Nadal Academy est une situation gagnant-gagnant pour le tennis au Koweït’

Parallèlement à son incroyable héritage laissé sur le court de tennis au cours des deux dernières décennies, le champion de 19 ans Rafael Nadal a pensé aux futures stars et à un impact sur leur développement, en ouvrant la Rafa Nadal Academy chez lui à Manacor en 2016.

Rassemblant certains des juniors les plus prometteurs qui s’entraînent dans les meilleures installations et avec des entraîneurs de premier plan, l’Académie a déjà produit des jeunes réussis à la fois au niveau ATP et junior, leur offrant une chance de travailler et d’apprendre de l’un des joueurs les plus accomplis de tous. temps.

Ne s’arrêtant pas là, Nadal a également lancé le “Rafa Nadal Tennis Center” au Mexique et en Grèce, explorant de nouveaux terrains et embrassant un autre projet massif au Koweït où il a ouvert la deuxième Académie le 5 février.

En collaboration avec le promoteur immobilier Tamdeen Group, la Rafa Nadal Academy de Movistar a développé un tout nouveau complexe international de tennis Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah au Koweït, un complexe ultramoderne qui comprend 18 courts (arène couverte avec plus de 5 000 places), des restaurants et un hôtel cinq étoiles de 300 chambres.

Le joueur le plus décoré de l’histoire de la Coupe Davis du Koweït Mohammad Al Ghareeb a beaucoup parlé de Nadal et de la nouvelle Académie, voyant cela comme une chance énorme pour les jeunes de la région de travailler et d’améliorer leur jeu avec certains des meilleurs entraîneurs de l’entreprise.

“C’est toujours bien d’avoir un travail d’équipe dans le sport”, a déclaré Al Ghareeb. “Avec l’arrivée de la Rafa Nadal Academy, nous aurons accès aux meilleurs entraîneurs et à certains des meilleurs joueurs du monde; c’est une situation gagnant-gagnant pour le tennis ici.

Les entraîneurs ont déjà une bonne idée de ce que sont nos joueurs. Et maintenant, avec l’ouverture de l’Académie ici, elle peut attirer plus d’enfants à venir se joindre à nous. Cela ne peut que faire du bien aux jeunes, à leurs familles et au tennis au Koweït. D’une certaine manière, nous nous sentons responsables de ces jeunes joueurs.

Ils nous regardent et il est de notre responsabilité de leur transmettre les aspects les plus fins du sport; avec l’arrivée de l’Académie Rafa Nadal, ce poids a été allégé dans une certaine mesure. “” J’ai toujours aimé cette région.

C’est un endroit où je me sens accueilli. C’est comme si j’avais un certain attachement pour le Golfe “, a déclaré Nadal.” J’ai été plusieurs fois au tournoi de Dubaï au cours de mes premières années en tant que joueur. J’ai aussi joué assez souvent à Doha et au Mubadala Tennis à Abu Dhabi.

J’ai de bons souvenirs de ces endroits au fil des ans. Ce n’est plus comme si j’avais 25 ans mais je serai plus qu’heureux de bouger un peu plus dans les prochaines années, c’est sûr. Je voudrais voir les progrès de ces enfants du Koweït, de Bahreïn, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar. Je veux être là pour les encourager. ”