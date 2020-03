Rafa Nadal, débiteur record

Le titre de Nadal à Acapulco met sous le bras de nouveaux records pour les Baléares. Depuis ses débuts dans la petite ville polonaise de Sopot en 2004, Nadal a remporté au moins un titre chaque saison.

03/02/2020 à 16:08

CET

Cristian verrouillé

17 années consécutives mordant un trophée, record historique depuis le début de l’ère ouverte (1968). Finies les 15 années consécutives de Federer (2001-2015) ou de la séquence de Djokovic (2006-2020).

Après sa victoire sur Taylor Fritz dans le tournoi mexicain ATP500, Rafa a remporté le 85e titre de sa carrière, le 22e sur la piste dure. L’Espagnol est le quatrième joueur avec le plus de titres dans l’histoire, derrière Connors (109), Federer (103) et Lendl (94) et le huitième avec le plus de bouchons en ciment, à égalité avec McEnroe, Edberg et Chang.

L’INJUSTEMENT DE COMPARER DES DONNÉES DE DIFFÉRENTS TEMPS

Il me sera difficile de progresser davantage dans ce classement car Le septième avec le plus de titres sur les terrains durs est Lendl (32), ce qui forcerait Nadal à obtenir dix titres supplémentaires sur cette surface, un fait qui semble hautement improbable.

Malgré cela, toute comparaison avec le passé en termes de gagnants sur piste difficile peut ne pas être juste. Jusqu’au milieu des années 2000, le tapis (depuis 2009 définitivement interdit par l’ATP) était très présent dans le circuit et même jusqu’aux années 80, plus de tournois de tapis étaient joués que sur des terrains durs.

Les vainqueurs des joueurs qui ont développé leur carrière professionnelle à cette époque sont moins sur des terrains durs en raison de la forte prolifération du tapis dans de nombreux événements qui se développent désormais sur du ciment.

LA DIFFÉRENCE DU TOURNOI ENTRE MOQUETA ET HARD TRACK

Même en ce qui concerne le Grand Chelem, la comparaison pourrait être injuste. N’oublions pas que l’Open d’Australie jusqu’à l’édition 1987 a été joué sur gazon, alors que l’Open américain n’a été joué dur depuis 1978.

Afin d’acheter des données plus précisément entre les joueurs actuels et passés, les titres obtenus dans les tapis devraient peut-être être ajoutés à ceux de la piste dure. Bon nombre des événements qui se déroulent aujourd’hui dans le ciment étaient sur le tapis, comme les finales ATP ou les 1000 Masters de Paris Bercy.

Il y a des joueurs qui, après avoir joué le nombre de tournois sur piste difficile aujourd’hui (37 des 66 qui composent actuellement le circuit), aurait un bilan plus large sur ladite surface.

NADAL, DEUXIÈME TENNIS AVEC PLUS D’ATP500

Grâce à son triomphe à Acapulco, Nadal ajoute un titre de catégorie ATP500 de plus (Homologue de ceux précédemment appelés ATP International Series Gold ou ATP Championship Series), le 21 de sa carrière.

L’Espagnol n’est deuxième de ce classement que derrière Federer (24) et bien devant le troisième (Djokovic, avec 14). Si tout va bien, Le prochain tournoi de cette catégorie auquel Manacorí jouera sera le Barcelona Open Banc Sabadell, où il cherchera sa douzième couronne.

101 TITRES EN TANT QUE PROFESSIONNEL

Avec sa victoire à Acapulco, Nadal a dépassé une centaine de titres en tant que professionnel. 101 sont les trophées qui regardent dans les vitrines des îles Baléares. 85 titres individuels, 11 doubles (dont 3 Masters 1000 et l’or olympique Rio’16) et 5 Coupes Davis.

Il n’y a que 7 joueurs qui, en comptant toutes les disciplines et les compétitions par équipes, ajoutent plus de couronnes que les Baléares. Ce sont John McEnroe (160), Mike Bryan (128), Connors (126), Bob Bryan (126), Federer (112), Nastase (107) et Stan Smith (102). Si cela continue à ce rythme, les Espagnols pourraient finir par entrer dans le Top5 historique des joueurs de tennis avec des titres plus professionnels.

LE MEILLEUR DE L’HISTOIRE EN ‘OUTDOOR’

Sur les 85 titres de Nadal, seuls deux ont été en piste indoor; ce qui représente un court 2,35%. Contrairement à ce qui se passe avec Federer (26 sur 103, 25,24%) ou Djokovic (13 sur 79, 16,45%), les médaillés Nadal ont toujours été basés sur des tournois “ outdoor ”.

Les bagages des Baléares dans les événements en salle il est réduit à ses victoires au TMS de Madrid en 2005, alors qu’il était encore disputé sur piste dure et non dans la Magic Box, et l’ATP250 déjà éteint de Sao Paulo, qui, jusqu’à l’année dernière, était le seul tournoi sur terre – À l’heure actuelle, il n’y en a pas – contesté à l’intérieur.

Le tennis Nadal remporte de nombreux entiers en jouant à l’extérieur. La preuve en est que il est le joueur avec le plus de titres gagnés (83) dans l’histoire du plein airdevant le 77 de Federer et le 66 de ‘Nole’.

OBJECTIF NUMÉRO 1 DANS LES PUITS INDIENS

Rafa reviendra à la compétition la semaine prochaine au Indian Wells 1,000 Masters (12-22 mars). Le Baléare, triple champion (’07 / ’09 / ’13) du premier TMS de la campagne tentera de remporter à nouveau un tournoi qui lui a résisté ces dernières années.

En outre, il convient de noter que le numéro 1 mondial reviendra sur le terrain en Amérique du Nord. Bien que Djokovic dépende de lui-même, au cas où les Baléares gagneraient le tournoi et les Balkans n’atteindraient pas les demi-finales, Nadal reviendrait à la première position du classement.

