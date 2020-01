Rafa Nadal en tête, Sharapova flops et Fognini se met en colère

open d’Australie le jour 2 a montré la grande forme physique de Rafael Nadal, qui a atteint le deuxième tour du Slam australien. Dominic Thiem, Marin Cilic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Milos Raonic, Kevin Anderson, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Gael Monfils, Simona Halep, Angelique Kerber, Elina Svitolina, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova et Dayana Yastremska ont également atteint le deuxième tour.

Maria Sharapova et Johanna Konta se sont écrasées. Jannik Sinner a remporté son premier match en Slam, tandis que son compatriote Fabio Fognini a été le protagoniste d’un nouvel épisode controversé contre l’arbitre de chaise, au cours duquel l’Italien s’est plaint d’un point de pénalité; malgré cela, il a gagné son match (contre Reilly Opelka) et il a atteint le deuxième tour.

Tim Henman, Capitaine de la Grande-Bretagne à la Coupe ATP, a évoqué les chances des Big Three en Slams: “Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont encore un autre niveau. Stefanos Tsitsipas a fait un grand pas en avant en remportant la finale de l’ATP.

Alexander Zverev et Dominic Thiem se sont avérés très proches de remporter des tournois importants, mais les Big Three restent les favoris pour conquérir tous les Slams même en 2020 “. Novak Djokovic s’est séparé de son analyste stratégique et statistique Craig O’Shannessy à la fin de la saison 2019.

Ensemble, ils ont travaillé pendant un certain temps et ils ont remporté quatre titres du Grand Chelem au cours de leur collaboration. Rafael NadaJ’ai parlé du record du Slam, qui appartient toujours à Roger Federer: “Gagner 20 ou 25 tournois du Grand Chelem ne me fera pas le bonheur.

Cela me rend motivé et chargé, évidemment, et cela m’excite, mais tant de belles choses se sont produites au cours de toutes ces années que je ne peux qu’être reconnaissant envers la vie et les personnes qui m’ont aidé. La réalité est simple: vous pouvez avoir tous les titres que vous voulez, mais si vous n’avez pas la possibilité de profiter de la vie avec les gens que vous aimez, tout est inutile.

Je pense que oui. “Les matches du deuxième tour à Melbourne commencent demain: Roger Federer, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Serena Williams et Caroline Wozniacki vont revenir sur le terrain.