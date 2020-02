Rafa Nadal est déjà à Acapulco

Le numéro 2 mondial a déjà foulé les terres mexicaines. Le Telcel Open de Acapulco Il a partagé des images du joueur de tennis espagnol arrivant à l’aéroport local, ville dans laquelle il jouera l’un des grands ATP 500 de tout le circuit, un tournoi qui lui a apporté autant de joies que de déceptions. Vainqueur en 2005 et 2013, il est tombé en finale 2017, a dû se retirer de l’édition 2018 et est tombé au second tour de l’édition 2019, devant Kyrgios, l’occasion de marquer des points cette saison.

