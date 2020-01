Rafa Nadal: “Je n’ai abandonné à aucun moment”

Vous ne pouvez rien reprocher à Rafa Nadal avant le tournoi qu’il a fait dans cet Open d’Australie. Juste un super Dominic Thiem Il a pu le laisser de côté et n’était pas loin de porter le match à un cinquième set où tout aurait été un 50-50. Les Baléares quittent Melbourne avec dégoût devant l’opportunité manquée de rivaliser avec Federer et laissant le numéro 1 entre les mains de Djokovic bien qu’avec un certain niveau d’optimisme car il continue à un niveau énorme de concourir pour n’importe quel titre.

Ce qu’il aurait aimé faire différemment. “Gagner un bris d’égalité. J’ai eu une grande opportunité au premier tour, avec 5-3 et j’avais marqué un point. C’était un point important du jeu et ensuite je n’ai pas joué un bon bris d’égalité. Dans le deuxième, il a toujours joué une balle de plus et j’ai Je me suis mis dans une position difficile, je ne pense pas avoir joué un mauvais match, j’avais une bonne attitude tout le match, me battre et avoir des opportunités, je n’ai pas abandonné à tout moment et je suis content pour le niveau de concentration que j’ai eu. un peu plus de détermination à certains moments mais les conditions étaient très dures. “

Ils lui disent qu’il était un peu irrité pendant le match. “Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne l’étais pas. Je ne me voyais pas avec une attitude négative pendant le match. Même dans les mauvais moments, j’ai suivi et eu des opportunités. J’ai essayé de donner mon maximum à chaque instant.”

Pourquoi pensez-vous qu’il a perdu ces bris d’égalité. “Je n’ai pas d’explication. Probablement parce qu’il a mieux joué que moi.”

Si vous croyez que la chance a influencé la victoire de Thiem. “On ne peut pas réduire à la chance un match de quatre heures avec des points qui se rapprochent si près de la ligne. Vous faites y aller le ballon. Il a été très bon, jouant avec détermination. Pour moi, j’ai un peu raté un peu” les conditions étaient très lourdes. Avec de nouvelles balles, je me sentais un peu mieux mais il était très rapide et la main fine. Il a frappé la balle très fort. Il a retourné les balles dans des positions compliquées. Il me manquait un peu finesse, surtout dans le dernier set.Dans ces matchs d’une telle égalité et où tout est si proche, qui déséquilibre l’équilibre.

Quel est l’inverse de Thiem qui le dérange tant. “Je suis plus gêné par sa droite que par son revers, sincèrement.”

Des sensations qui restent. “J’ai essayé jusqu’au bout. Je me suis donné des opportunités à tout moment. Physiquement, j’ai fait l’effort et mentalement aussi. J’ai été à deux points d’aller au cinquième set après le déroulement des deux premiers sets. Mentalement c’est compliqué et surtout devant un adversaire comme Thiem. J’y suis allé. Il y a eu des moments clés qui ne sont pas tombés pour moi. Ça ne pourrait pas être. Au final c’est simple, c’est le sport. Il aura fait quelque chose de mieux que moi ce soir cependant la différence a été minime. Je suis satisfait de mon attitude et de ce que j’ai mis sur la piste. Ce que je peux faire maintenant, c’est continuer à travailler et chercher à me rapprocher du niveau maximum dont j’ai besoin pour me qualifier pour gagner les tournois. “

