Rafa Nadal liquide Kwon et est déjà en demi-finale à Acapulco

L’Espagnol Rafael Nadal, deuxième du classement mondial, Il s’est qualifié pour les demi-finales de l’Open de tennis du MexiqueTournoi ATP 500, battant le sud-coréen 6-2 et 6-1 Soonwoo Kwon. Dans un match plus serré que le score indiqué, Nadal a sauvé neuf points de rupture et a ainsi neutralisé le persistant Kwon, raquette 76 du monde.

28/02/2020 à 08:20

CET

EFE

Nadal a éclaté lors du quatrième match du premier set et s’est échappé avec un 0-40 au septième pour conclure une victoire de 6-2 en 36 minutes. L’Asiatique s’est battue, mais n’a jamais pu porter le coup final. Grandi, Nadal a de nouveau cassé lors du sixième match de la deuxième course pour passer à un 6-1.

Le joueur espagnol affrontera le bulgare Grigor Dimitrov en demi-finale, septième préclassifié, vainqueur par 6-4 et 6-4 du Suisse Stan Wawrinka. Dimitrov a commencé par une pause dans le premier match du set initial; le Suisse a placé de bons vainqueurs de droite pour rompre en sixième, mais n’a pas pu refermer la manche en sa faveur.

Dans le deuxième, Dimitrov a éclaté au cinquième match et a assuré la passe à la phase des quatre premiers. “Ce sera une demi-finale avec un adversaire coriace comme Grigor, on se connaît bien et ce sera un match difficile; J’essaierai de me préparer à une bataille au cours de laquelle je devrai faire de mon mieux », a déclaré Nadal.

À son tour, la Mexicaine Renta Zarazúa a donné la surprise du jour en battant 6-2, 3-6, 6-2 à la Slovène Tamara Zidansek, avec laquelle elle est devenue la première joueuse de son pays classée en demi-finale .

Ce vendredi, Zarazúa, 270e du classement, affrontera la Canadienne Leylah Fernández, du tournoi de qualification, qui a gagné 6-3, 7-5 contre la Russe Anastasia Potaova.

La Chinoise Xiyu Wang, une autre qui a gagné sa place dans le tableau principal du «qualy», a éliminé 6-2, 6-2 à son compatriote Lin Zhu, sixième favorite, et mesurera les demi-finales de la Britannique Heather Watson, septième tête série, qui a battu l’Américaine Christina Mchale 6-3, 1-6, 6-1.

.