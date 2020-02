Rafa Nadal n’est pas obsédé par le Grand Chelem

Profitant de la présence de Rafa Nadal Au Koweït, à l’ouverture de sa nouvelle académie, le Balearic s’est entretenu avec Dubai Eye Sport, à qui il a accordé une longue interview dans laquelle il a passé en revue non seulement les questions liées à son académie, mais aussi d’autres aspects tels que sa future facette d’entraîneur. , la motivation pour continuer à jouer ou la course pour être le plus grand.

Le but de sa nouvelle académie au Koweït. “Le premier, qui est déjà fait, est d’avoir des installations incroyables. Le second est d’avoir la bonne équipe, avec des entraîneurs et des professionnels autour. Nous avons déjà deux entraîneurs ici pendant trois mois, essayant d’aider les entraîneurs locaux à expliquer la la façon dont nous voulons travailler. Nous voulons également encourager les jeunes à pratiquer le tennis. Il est important qu’ils sachent que grâce au sport, ils peuvent devenir de meilleures personnes et j’espère que nous pourrons le faire. “

“Pourquoi ne pas être coach, l’avenir nous le dira”

Former un grand joueur à l’avenir. “C’est difficile de me voir comme entraîneur parce que je suis toujours actif mais parfois j’aime donner peu de conseils aux enfants de l’Académie, ou à mes amis sur le circuit, comme Casper Ruud ou Jaume Munar. Je suis sur le circuit depuis de nombreuses années, beaucoup d’expérience pour pour pouvoir conseiller les jeunes enfants. J’aime offrir cette aide, qui sait si à l’avenir pour aider plus. J’ai une Académie à développer et nous faisons du bon travail, avec d’autres Académies maintenant au Koweït, et j’espère que ce n’est pas la dernière Mais pourquoi pas, je serai lié et impliqué dans le tennis et pourquoi pas, l’avenir dira “,

Ce qui pousse Rafa à continuer de jouer. “La passion du jeu. Personnellement j’aime beaucoup jouer au tennis, j’aime beaucoup la compétition, et je suis content de faire ce que je fais. Si le jour arrive je ne peux pas parce que le corps ne me le permet pas ou pour une autre raison, il sera temps de dire au revoir. Mais je suis très heureux de faire ce que je fais. “

La course au ‘GOAT’. “Tout le monde fait son chemin. Bien sûr, j’aimerais finir avec plus de tournois du Grand Chelem que quiconque mais c’est quelque chose qui ne m’obsède pas, encore moins. Je suis très fier de ma carrière. Si Roger se retrouve au-dessus de moi, ou Novak .. La vie continue, je ne pense pas que dans 10 ans je serai plus ou moins heureux si je suis 1er ou 3e, du tout, c’est profiter de ce qu’on fait.

