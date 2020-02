Rafa Nadal passe aux quarts de finale du tournoi d’Acapulco contre Kecmanovic

La joueuse de tennis de Manacor Rafa Nadal, numéro 2 mondial de l’ATP, s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Acapulco après avoir battu le Serbe Miomir Kecmanovic 6-2, 7-5.

27/02/2020

Agir à 08:36

CET

EP

Nadal, qui pourrait récupérer la première place du classement mondial cette semaine s’il gagne à Acapulco et si son rival Novak Djokovic n’atteint pas les demi-finales de Dubaï, affrontera le sud-coréen Soonwoo Kwon qui se sont qualifiés pour le quart de finale au détriment de la Serbie Dusan Lajovic en deux sets: 7-6 (7/2), 6-0.

Après avoir rapidement prévalu dans le premier set, Nadal Il se dirigeait vers une victoire relativement simple pour avoir réalisé la pause qui le plaçait devant le deuxième tour par 5-3, grâce à un coup défensif extraordinaire auquel un smash a répondu.

C’est alors que son adversaire s’est rebellé pour reprendre son service et arriver à égaler le score à 5-5. Cependant, Nadal Il l’a pressé rapidement pour prendre l’erreur dans le douzième match et gagner le match en une heure et 35 minutes.

À la fin du duel, Rafa Nadal il a résumé la réunion devant Kecmanovic: “J’ai bien joué dans le premier set contre un rival qui joue avec la puissance, mais il est également vrai que mon service a un peu décliné dans le deuxième set.”

