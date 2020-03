Rafa Nadal revient en Espagne après l’annulation d’Indian Wells

Après avoir entendu la nouvelle de l’annulation de l’Indian Wells Masters 1,000, Rafa Nadal a décidé de retourner en Espagne et s’entraîne déjà dans les locaux de son académie à Manacor, dans le but de poursuivre sa mise en place pour les prochains tournois du circuit, si celui-ci se déroule dans les prochaines semaines.

03/11/2020 à 16:06

CET

Cristian verrouillé

L’incertitude générée par le coronavirus a complètement envahi l’ATP et la WTA. Personne ne sait si un concours peut être joué pendant les mois de mars et avril (voire mai) ou si, au contraire, le calendrier sera complètement interrompu, rendu sans précédent et sans précédent dans l’histoire du tennis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

MIAMI, ANNULÉ VIRTUELLEMENT

Le prochain événement qui devrait être joué est le Miami Masters 1000 (Premier mandataire dans le cas du circuit féminin), prouve que si tout s’est bien passé, il devrait commencer le 25. Ce fait, en toute certitude, ne se produira pas.

La Floride a décrété l’état d’urgence en raison du coronavirus et, entre autres événements, il a annulé l’Ultra Music Festival, l’un des événements les plus importants de la ville américaine. Tout porte à croire que le tournoi ne peut pas avoir lieu, qui a été joué en continu depuis sa première édition en 1985.

LA FAÇON DE FAIRE FACE À LA SITUATION

En raison de cette situation et de l’annulation plus que probable du Miami TMS, Rafa Nadal a décidé de retourner en Espagne et s’entraîne déjà dans les locaux de son académie, en attendant d’en savoir plus sur l’avenir du calendrier ATP.

Le joueur de tennis espagnol serait de retour à la compétition déjà sur le terrain, bien qu’en raison de l’incertitude de COVID-19, on ne sait pas quels événements de la tournée européenne de poussière de brique pourraient être joués.

Sur le papier, le prochain événement dans lequel les Baléares seraient du jeu est le Monte Carlo Masters 1000, concours qui risque clairement d’être suspendu, comme cela se produit également avec la majorité des événements à venir du calendrier ATP et WTA.

D’autre part, d’autres joueurs de tennis, parmi eux Novak Djokovic, sont restés ces jours-ci à pratiquer dans les installations d’Indian Wells. Malgré l’annulation du tournoi, les courts du Tennis Garden restent ouverts aux joueurs, au cas où ils souhaiteraient les utiliser, jusqu’au 16 mars.

LE TOUR DE LA TERRE, SÉRIEUSEMENT DANGER

Au cas où la situation ne s’améliore pas, les grands événements de la tournée sur terre battue sont également gravement menacés. A ce jour, il n’est pas possible de s’assurer qu’aucune des 3 Masters 1000 d’argile ne puisse être réalisée (Monte-Carlo, Madrid et Rome), ni l’ATP500 de Barcelone, l’Open Banc Sabadell, le Premier ministre WTA de Stuttgart ou la finale du Coupe de la Fédération. Malheureusement, à l’heure actuelle, tous ces tournois sont plus susceptibles d’être suspendus afin qu’ils puissent être organisés.

Qui sait si ce fait pourrait même affecter Roland Garros, bien qu’il reste plus de deux mois pour le Grand Chelem parisien (la phase précédente commence le 18 mai). Si tous (ou la grande majorité) des tournois préparatoires tombent et que rien ne peut être joué dans les mois à venir, nous ne pourrons peut-être pas avoir de tennis avant au moins le mois de juin.

Malgré tout, l’option de jouer des tournois à huis clos. Ce serait une mesure sans précédent, mais au moins elle permettrait de disputer plusieurs compétitions et de ne pas suspendre les tournois les plus importants du calendrier.

COMMUNIQUE DU PRÉSIDENT DE L’ATP

Le président de l’Association des joueurs de tennis professionnels (ATP), Andrea GaudenziIl était prudent quant à la situation que traverse le monde du tennis à cause du coronavirus.

“Nous nous engageons à explorer toutes les options pour que les prochains tournois puissent être joués, mais La santé et la sécurité de nos joueurs et de toutes les autres parties intéressées restent notre priorité absolue. Toute mise à jour supplémentaire sera communiquée sur les plateformes officielles de l’ATP ”, a déclaré le président italien.

.