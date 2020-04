Rafa Nadal Virtual Tennis Open de Madrid: Rafa Nadal s’inscrit à l’Open virtuel de Madrid

Le joueur de tennis espagnol Rafa Nadal sNous avons rejoint Kiki Bertens, John Isner et Fiona Ferro en tant que nouveaux participants au ‘Mutua Madrid Open Virtual Pro ‘, un tournoi recréé dans le Jeu vidéo Tennis World Tour, Il aura deux catégories: ATP et WTA, et dont l’objectif sera de lever des fonds pour lutter contre le coronavirus.

La suspension du tournoi de Caja Mágica en raison de la pandémie de COVID-19 amènera les joueurs de tennis à changer la raquette pour que la commande de la console soit mesurée depuis leur domicile du 27 au 30 avril. Jeudi dernier, il a été annoncé Andy Murray, Angelique Kerber, Lucas Pouille y Carla Suarez comme les premiers membres de la peinture.

Maintenant, la grande idole des fans de la Pista Manolo Santana, Rafa Nadal, confirme qu’il sera présent dans le tournoi virtuel. “De l’enfermement et avec les encouragements que nous nous donnons, heureux de participer au tournoi virtuel de Madrid et comment pourrait-il en être autrement, je vais essayer de tout donner”, a déclaré Nadal.

“Je ne sais pas comment ce sera, mais j’espère être avec vous et ressentir votre soutien comme cela arrive toujours à chaque fois que je joue à domicile, cette fois virtuelle”, a ajouté le quintuple champion à Madrid. Alors que, Kiki Bertens, l’actuel champion du Mutua Madrid Open, s’est également engagé pour la défense virtuelle du titre.

“Je pense que c’est une initiative amusante pour une grande cause. Je vais manquer de jouer à Madrid cette année, car j’adore le tournoi, mais je ferai de mon mieux pour concourir sur le canapé à la maison et si bien performer dans le tournoi virtuel cette année comme je l’ai fait l’année dernière sur la piste madrilène “, a expliqué le joueur de la WTA.

Le tournoi aura un don de 150 000 euros dans les deux tableaux (ATP et WTA), à partir desquels les vainqueurs pourront décider du montant qu’ils accordent aux joueurs de tennis qui ont le plus de problèmes économiques en ce moment et, en plus, un totall 50 000 euros ils iront entièrement destiné à réduire l’impact social de la pandémie de COVID-19.

