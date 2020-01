Rafae Nadal contre Dominic Thiem: les temps forts

Dominic Thiem a atteint la demi-finale de l’Open d’Australie 2020 en remportant un grand match contre Rafael Nadal. On dirait presque un dépassement de bâton, voire une revanche des derniers matches perdus par l’Autrichien contre l’Espagnol en Slams.

Thiem a montré des améliorations significatives sur les courts en dur depuis un an maintenant; il suffit de considérer que sur les six derniers titres remportés, Thiem en a remporté quatre sur dur. La victoire d’aujourd’hui contre Rafa est venue grâce à une grande solidité de la ligne de base et une excellente variété dans les tirs.

En demi-finale à Melbourne, Thiem rencontrera Alexander Zverev, dans ce qui peut être considéré comme un premier aperçu de l’avenir imminent.