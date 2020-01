Rafae Nadal vs. Dominic Thiem: tie-break et balle de match

Dominic Thiem montre des améliorations significatives sur les terrains durs; il le montre depuis un an, et c’est la récompense de tous les sacrifices et séances d’entraînement. La victoire d’aujourd’hui contre Rafa est venue grâce à une grande solidité de la ligne de base et une excellente variété dans les tirs.

L’Autrichien a ainsi atteint la demi-finale de l’Open d’Australie 2020 en remportant un grand match contre Rafael Nadal en quatre sets. En demi-finale à Melbourne, Thiem rencontrera Alexander Zverev, dans ce qui peut être considéré comme un premier aperçu de l’avenir imminent.

Voici toutes les émotions du dernier tie-break de leur challenge.