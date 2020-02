Rafael Nadal, 18 ans, remporte son troisième titre en carrière à Acapulco en style dominant

En 2005, Roger Federer était toujours le joueur à battre sur le circuit ATP, avec un jeune adversaire prêt à le défier dans les années à venir. Un adolescent Rafael Nadal a remporté 11 titres cette année-là, tout comme Roger, établissant de nombreux records d’âge et soulevant sa première couronne majeure à Roland Garros, juste après ses 19 ans.

L’Espagnol a remporté 79 matchs cette année-là, faisant preuve d’une constance incroyable et d’un esprit de combat inégalé qui l’ont conduit à de nombreux triomphes dans des situations difficiles. Acapulco n’était pas parmi eux, cependant, Rafa a remporté cinq victoires consécutives pour soulever la troisième couronne ATP et la deuxième en deux semaines après Costa do Sauipe.

Contrairement à la semaine précédente où il a passé plus de sept heures sur le terrain lors des trois dernières rencontres, Nadal était la figure dominante à Acapulco, abandonnant 30 matchs en dix sets et livrant l’une des finales les plus unilatérales des deux dernières rencontres. ans pour soulever le trophée.

Le jeune a évincé Alex Calatrava 6-4, 6-4, Santiago Ventura 7-6, 6-2 et Guillermo Canas 7-5, 6-3 après s’être cassé seulement deux fois au total, renversant Mariano Puerta (ils joueraient la finale de Roland Garros en juin) en demi-finale pour affronter le titre un compatriote Albert Montanes.

C’était la troisième finale de l’ATP pour l’Espagnol plus expérimenté et la troisième défaite, avec un joueur de 18 ans se précipitant sur lui pour forger une victoire 6-1, 6-0 en 52 minutes! Au service de 78%, Rafa a perdu huit points en sept matchs de service, ne faisant jamais face à un point de rupture et augmentant la pression de l’autre côté du filet.

Comme le résultat le suggère, Montanes était loin de ces chiffres, perdant 60% des points derrière le tir initial et subissant cinq pauses sur neuf chances offertes à Nadal de terminer deuxième. Le jeune a eu plus de 20 gagnants et moins de dix erreurs directes, ayant le dessus dans les échanges les plus courts et les plus avancés pour sceller l’affaire en un rien de temps et revendiquer déjà la 17e victoire de la saison.

Rafa a tenu à 15 dans le premier match pour obtenir son nom sur le tableau de bord, assurant une pause dans le prochain match après une double faute d’Albert et ouvrant une avance de 3-0 avec trois gagnants dans le troisième match. Montanes a pulvérisé une erreur de son revers à une main pour donner le service pour la deuxième fois et tomber 4-0, Nadal se déplaçant plus loin devant grâce à un incroyable vainqueur du coup droit lors du prochain match, forçant le rival à servir pour rester dans l’ensemble.

Albert a tenu à 15 pour éviter le bagel avant que Rafa ne ferme le premier match avec un as dans le septième match pour un 6-1. Le jeune Espagnol a marqué une autre pause au début du deuxième set, le cimentant avec une prise en amour après un vainqueur de la volée et décrochant un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour une pause qui lui a valu 3-0 devant.

Rafa a prolongé l’avantage avec un vainqueur de service et placé un vainqueur de revers pour décrocher la pause qui lui a permis de servir pour le titre à 5-0. Trois gagnants de ce sixième match étaient plus que suffisants pour qu’un adolescent termine une semaine parfaite et célèbre la troisième couronne ATP, préparant le terrain pour une séquence de printemps encore meilleure qui ferait de lui le Masters 1000 et le champion majeur.