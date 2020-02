Rafael Nadal a déclaré qui était le joueur de tennis parfait

Rafael Nadal est considéré comme le plus grand joueur de tennis de l’histoire du court de terre battue et l’un des meilleurs joueurs de tennis (et sportifs en général) de tous les temps. Grâce à ses réalisations et à ses records incroyables, Rafa a fait un espace incroyable dans l’histoire séculaire du tennis: beaucoup l’appellent le prototype du tennis parfait.

mais qui, selon l’Espagnol, est le parfait joueur de tennis? Ou mieux; à quoi devrait ressembler le joueur de tennis parfait? Le joueur de tennis parfait de Rafael Nadal devrait avoir le revers, la capacité de bouger et la réponse de Novak Djokovic: “Il est capable de se défendre très bien, sur toute la ligne, de près, donc il a plein d’options.”

Son joueur de tennis parfait devrait plutôt avoir Roger Federercoup droit: “Il est capable de prendre le ballon très tôt, de créer des gagnants de partout. Il est capable de frapper à plat avec des effets. Il a tous les coups.”

at-il dit, ajoutant également que Federer a la capacité de prendre les bonnes décisions rapidement. Nadal a déclaré qu’il était le joueur avec la plus grande détermination: “J’ai eu la bonne détermination tout au long de ma carrière de tennis, après toutes les blessures que j’ai subies.

J’ai pu continuer et continuer à m’entraîner avec passion et à continuer à chercher mes objectifs et à me battre à chaque match. “Selon l’Espagnol, le joueur parfait a Ivo Karlovicle service, Dominic Thiemest en forme, Gael Monfils‘ la vitesse, Andy Murrayest le choix le plus intelligent de décision de tir et David Ferrerl’attitude du juge sur le terrain. Comment assembleriez-vous votre joueur de tennis parfait?