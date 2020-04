Rafael Nadal a le sens commun et la sensibilité pour faire face à la situation actuelle

L’ancien numéro 3 mondial David Ferrer dit que comme tous les autres athlètes, l’arrêt actuel et l’incertitude sur la reprise du circuit de tennis ne sont pas faciles pour Rafael Nadal mais ajoute que l’Espagnol a le bon sens et la sensibilité pour faire face à la situation.

S’adressant à Radio Marca, Ferrer a déclaré: “J’imagine que l’attente et l’incertitude ne sont pas faciles du tout et encore moins pour Rafa qui est très compétitif, cependant, si quelqu’un a du bon sens et de la sensibilité pour cette situation, c’est Rafa Nadal.

Parmi ceux qui sont touchés, nous sommes privilégiés, nous ne pouvons pas nous plaindre. “L’Espagnol a également fêté son anniversaire le 2 avril et dit que c’était un type de célébration différent.” C’est un jour différent parce que nous sommes chez nous, parce que la situation dans laquelle nous vivons est très compliquée et très difficile.

Il y a toujours des gens proches qui ont infecté des êtres chers et c’est difficile à porter mais il faut voir le bon côté, je peux être avec ma famille et nous sommes en bonne santé. “Ferrer ajoute qu’il a du mal à reprendre la saison en 2020.

“Je vois qu’il est difficile pour la saison de commencer cette année. Le tennis est un sport mondial et bien qu’ils se rétablissent dans certains pays, ce sera pire dans d’autres. Je considère qu’il est très difficile de contrôler la situation à 100%.

Aussi, quand tout cela sera terminé, il y aura un moment d’adaptation, ce ne sera plus tout comme avant. “Enfin, l’Espagnol ajoute que l’annulation de tant de tournois de tennis, dont Wimbledon, est difficile mais l’important est qu’il reviendra en 2021.

“Je sais que c’est très difficile et ce n’est pas facile car il accepte tout le monde mais s’il n’y a pas de Wimbledon cette année, il y en aura l’année prochaine, l’important est que cela se produise.”