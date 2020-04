Rafael Nadal à Montecarlo record historique de titres

On dit souvent que les exploits sportifs tels que ceux réalisés par Raphael Nadal ils ne peuvent être évalués dans leur juste mesure que lorsque le temps passe et nous nous rendons tous compte de la réelle difficulté qu’il aura s’il veut s’approcher de ses records. L’Espagnol est en train de se battre pour être considéré comme le meilleur joueur de tennis de l’histoire, mais ce dont personne ne doute, c’est qu’il est le meilleur sur terre battue de tous les temps, du passé et qui sait si l’avenir. Bien sûr, il est difficile de penser à un mortel capable de dynamiter les enregistrements d’un Raphaël qui, si le coronavirus ne faisait pas obstacle, serait en Monte Carlo préparer son assaut sur un éventuel douzième titre.

Il existe peu d’endroits sur la planète où Rafa se sent plus à l’aise. L’image idyllique du Court central Montecarlo Masters 1000, au bord de la mer, est devenu un habitat naturel pour l’Espagnol, qui y a débarqué pour la première fois en 2003. À seulement 16 ans, il a fait sa présentation dans la société, remportant au second tour un top-10 Albert Costa (septième au monde à l’époque), après avoir ouvert sa boîte de victoire contre Karol Kuçera. Au troisième tour, il n’a pas pu Guillermo Coria, qui a déjà vu ce qui se passait les années suivantes mais a su retenir le flux tennis d’un Rafa encore inexpérimenté et manquant de maturité physique.

De là, et après ne pas être allé à l’édition 2004, la construction d’un empire imprenable. Nadal a enchaîné 46 matchs consécutifs remportés à Monte-Carlo. Oui, 46 ans, rien de plus et rien de moins. Il est commode de goûter ces données pour se faire une idée de leur portée, qui s’est matérialisée en huit titres consécutifs. En 2005, on se souvient de la finale de quatre matchs contre Coria, tandis qu’en 2006, il y a eu un énorme duel contre Roger Federer, résolu par 6-2 6-7 (2) 6-3 7-6 (5). Lors des tournois de 2007 et 2008, il n’a pas raté un seul set, alors qu’en 2009 Djokovic a prévenu de la suite des événements en arrachant une manche en finale. L’édition 2010 a été la plus officielle de Rafa.

Il a laissé échapper seulement 14 matchs dans l’ensemble du tournoi, infligeant une punition sévère à Fernando Verdasco en finale en le battant 6-0 6-1. En 2011, il a écrasé tous ses rivaux, ne lâchant qu’une partie contre Andy Murray, alors qu’en 2012 il est revenu soulever le trophée sans avoir donné de set et avec une sensation de puissance difficilement comparable à aucun autre joueur de tennis de l’histoire, remportant 6-3 6-1 à un Novak Djokovic qui est venu comme numéro 1 dans le monde. La séquence s’est terminée en 2013, où il s’agissait de la seule défaite sur terre battue de l’Espagnol cette saison-là. Nadal a souffert contre Dimitrov et Tsonga plus que prévu et n’a pas pu imposer son autorité à un Djokovic inspiré qui, quelques mois plus tard, était très proche de battre les Espagnols, dans ce mythique 9-7 au cinquième tour pour les Baléares.

En 2014 et 2015, Rafa est arrivé sans rythme compétitif ni confiance, après avoir connu des problèmes physiques. Cédé à David ferrer 6-7 (1) 4-6, en quart de finale, et contre Novak Djokovic 3-6 3-6 en demi-finale, respectivement. En 2016, il a trouvé une victoire balsamique, battant Murray en demi-finale et Gael Monfils en finale, tandis qu’en 2017 et 2018 sa version la plus remarquable et la plus fiable est revenue. Le dernier épisode dont nous nous souvenons tous; cette défaite contre Fabio Fognini qui a été comprise au fil des semaines et il était clair que quelque chose n’allait pas avec Rafa sur le plan mental. Il a récupéré avec une solvabilité et une vitesse extrêmes pour soulever un autre titre de Roland Garros.

La Principauté aspire à la compagnie de leur roi et ils devront attendre 2021 pour assister au spectacle manifeste qui consiste à voir Raphael Nadal à propos de l’auberge monégasque. Pour le moment, la seule consolation qui reste est de rappeler ses exploits des saisons passées et de s’imprégner des pages glorieuses que l’espagnol a écrites, écrit et continuera d’écrire dans l’histoire du tennis. Regardez en arrière pour valoriser tout ce qui est fait et affrontez l’avenir avec une énergie renouvelée. Bientôt, tout sera comme avant ou qui sait si c’est encore mieux. En ce qui concerne L’idylle de Nadal avec Monte Carlo, il est difficile de penser qu’elle peut être améliorée.

