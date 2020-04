“Rafael Nadal a perdu en 2009 à cause de la météo”

L’histoire de Robin Soderling ne peut pas être écrite sans se souvenir de ce qui s’est passé le 31 mai 2009 à Paris. Rafael Nadal, propriétaire et seigneur du court de terre battue de Roland Garros, est tombé étonnamment contre le Suédois en huitièmes de finale.

Aujourd’hui encore, au milieu de 2020, un seul homme de plus a pu répéter un tel exploit et ce n’est autre que Novak Djokovic. L’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a blâmé la météo ce jour-là pour la perte de Rafael Nadal à l’Open de France 2009.

Il a dit: «Rafa ne joue pas bien dans des conditions froides et moites. Si vous regardez la météo ce jour-là, les conditions étaient brumeuses et Rafa n’a pas pu relever le ballon. Et Soderling frappait le ballon parce qu’il n’avait pas de rebond ».

«Quand j’entends des gens dire qu’un court terrain en terre battue est préférable pour Rafa, je pense qu’ils ont tout à fait tort. Il jouait dans des conditions lentes en 2009 mais il a perdu “- a-t-il ajouté dans une récente interview sur Tennis Channel. En 2010, à l’âge de 24 ans, l’Espagnol est devenu le septième joueur masculin et le plus jeune de cinq de l’Open Era à atteindre les célibataires Career Grand Slam.

Nadal est le deuxième joueur masculin après Andre Agassi à terminer le simple carrière Golden Slam, ainsi que le deuxième joueur masculin après Mats Wilander à avoir remporté au moins deux tournois du Grand Chelem sur les trois surfaces (gazon, terrain dur et terre battue).

Il a reçu trois fois le prix de l’esprit sportif de la tournée et a été nommé Joueur ATP de l’année cinq fois et Champion du monde ITF quatre fois. En 2011, Nadal a été nommé Sportif mondial Laureus de l’année.