«Rafael Nadal a pleuré quand j’ai remporté l’Open de France en 2009»

Depuis Miami 2004, Roger Federer et Rafael Nadal ont été parmi les plus grands rivaux de l’histoire du tennis, partageant le terrain de nombreuses fois dans le monde entier et se battant pour les titres les plus importants de notre sport.

En 2010, Roger et Rafa étaient impliqués dans le premier match en Afrique, un match d’exhibition pour amasser des fonds pour la Fondation Roger Federer, travaillant ensemble depuis et marchant sur le terrain du Cap devant la foule de 52 000 personnes lors du sixième édition de Match in Africa.

Organisé au stade du Cap, c’était le premier match en Afrique organisé sur le continent africain, avec la foule record battant Roger Federer, Rafael Nadal, Bill Gates et Trevor Noah s’amusant sur le terrain et récoltant plus de 3,5 $ millions pour les enfants défavorisés.

Avant le match principal, Roger Federer a déclaré que Nadal lui avait avoué qu’il avait pleuré lorsque les Suisses ont réclamé l’insaisissable couronne de Roland Garros en 2009, achevant un Grand Chelem de carrière (à peine 15 mois avant Rafa lui-même) et assurant une place parmi les immortels de tennis.

“Le Match en Afrique est essentiel pour moi car il est pour une grande cause. J’ai commencé ma fondation à 22 ans et je me souviens d’avoir été timide envers mon monde philanthropique. Puis, le premier Match en Afrique est arrivé en 2010 contre Rafa à Zurich et ce fut un succès instantané, je suis allé à Madrid le lendemain pour aider également sa fondation.

Maintenant, c’est la sixième édition du Match en Afrique, au Cap, dans ce beau stade, reliant Bill Gates, Trevor Noah et Rafael Nadal et rendant cet événement si spécial. Cela fera une grande différence dans la vie des enfants et, comme vous pouvez l’imaginer, ce match en Afrique qui se déroule réellement en Afrique et qui signifie un monde pour moi; Je l’apprécie et je ne l’oublierai jamais.

Rafa et moi sommes à la fois amis et rivaux; c’est une personne formidable avec de grandes valeurs et une grande famille. Il m’a dit aujourd’hui qu’il avait pleuré pour moi quand j’ai remporté mon Open de France en 2009, étant si heureux pour moi. Je sais qu’il a passé toute ma carrière avec moi de l’autre côté du filet alors que j’ai vécu quelques années sans lui, ce qui était bien avec Pete Sampras et Andre Agassi toujours là.

Rafa a promu le sport de la meilleure façon possible; Je suis sûr que beaucoup d’entre vous sont ici pour l’encourager et il le mérite et bien plus encore, être une personne formidable et un joueur. ”