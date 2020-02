Rafael Nadal a salué comme «meilleur dans les moments importants» que ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer

David Ferrer dit que Rafael Nadal “signifie beaucoup pour le tennis” et la raison pour laquelle il gagne tant est que personne n’est meilleur dans les grands moments.

Nadal est le champion en titre de l’Open de France et de l’US Open et est également devenu le plus ancien numéro un mondial de fin d’année la saison dernière.

Une autre victoire à Roland-Garros, qui serait sa 13e couronne là-bas, le verrait égaler avec Roger Federer en tête de la liste des titres du Grand Chelem.

Et Ferrer, qui l’a vu de près au cours de sa carrière, ne doute pas de ce qui rend son compatriote si spécial.

“Il signifie beaucoup pour le tennis”, a déclaré Ferrer à Sport360. «Il a un esprit différent de tout sportif que j’ai vu dans ma vie. Dans les moments importants, il maintient la pression mieux que les autres joueurs.

CONNEXES: «Il n’y a personne de mieux que Novak Djokovic et bientôt les chiffres le prouveront», explique Goran Ivanisevic

«Il m’impressionne chaque année. Je le regarde à la télévision ou joue contre lui et il améliore toujours son jeu – son service, sa volée et la passion avec laquelle il joue à 33 ans.

“C’est incroyable. C’est bon pour moi car je suis proche de lui et je peux apprendre dans ma vie personnelle. “

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.