Rafael Nadal a-t-il mieux performé sur les courts en dur sous Carlos Moya?

En 2017, nous avons assisté à la résurgence de Rafael Nadal. Après avoir été en proie à des blessures, il est revenu et a remporté 5 tournois du Grand Chelem. Il a remporté des titres non seulement sur terre battue mais aussi sur des terrains durs. Un changement clé que Nadal a fait en 2017 a été l’ajout de la légende espagnole Carlos Moya. Cela soulève la question – Nadal a-t-il mieux fait sur les courts en dur sous Carlos Moya?

Les statistiques: Rafael Nadal sur les tribunaux durs sous Moya

Rafael Nadal a fait exceptionnellement bien sur les terrains durs en 2017-19. Il a remporté 2 titres de l’US Open et atteint 2 finales de l’Open d’Australie. Pour la toute première fois, Rafael Nadal a réussi à défendre un titre sur terrain dur lorsqu’il a remporté la Coupe Rogers 2019.

Une analyse de l’ATP a montré que l’année dernière, Rafa Nadal a été le meilleur joueur de dur. Il avait un taux de victoire de 90,5% sur des terrains durs. Ce taux est encore meilleur que son rival rival et maître de la cour dure Novak Djokovic.

Dans cette même analyse, il a été démontré que Nadal ne gagne pas seulement sur des terrains durs mais gagne contre des adversaires très bien classés. L’année dernière, Nadal a remporté 38 de ses 42 matchs sur terrain dur. 11 d’entre eux se sont affrontés parmi les 20 premiers et la plupart d’entre eux étaient en sets droits. Rafa a clairement bien fait.

Les statistiques: Rafael Nadal sur les tribunaux durs devant Moya

Si nous voulons savoir si Rafael Nadal a fait mieux sur des terrains durs sous Carlos Moya, nous devons voir comment il a fait avant d’ajouter Carlos Moya. Avant l’ajout de Carlos Moya, Rafa avait plutôt bien réussi sur des terrains durs.

Il a remporté 2 US Open et 1 Australian Open. Au total, Rafael Nadal avait remporté 16 titres avant d’ajouter Carlos Moya mais n’a jamais pu défendre aucun de ces titres. Son pourcentage de victoires sur des terrains durs pendant cette période n’était pas très bon.

Il est important de noter le calendrier de ces réalisations si nous voulons une bonne comparaison. Rafael Nadal a atteint ce qui précède entre 2005 et 2017, près de 12 ans. Il n’était avec Carlos Moya que depuis 3 ans.

Le verdict

Maintenant que nous avons vu des statistiques, nous pouvons répondre à la question – Rafael Nadal a-t-il mieux performé sur des terrains durs sous Carlos Moya? La réponse est oui.

Nadal a pu accomplir beaucoup de choses en peu de temps sous Carlos Moya. Le service réinventé, l’utilisation de toutes sortes de tirs et le style de jeu agressif apporté par Carlos Moya ont aidé Rafa à mieux performer sur les terrains durs.

Rafa est toujours une figure dominante dans le tennis et est prêt à gagner encore plus de titres avant sa retraite. Peut-être que sous Carlos Moya, il pourrait prendre sa retraite non seulement avec des titres sur terre battue, mais avec des titres sur terrain dur.