“Rafael Nadal a un avantage appelé Roland Garros”

Le 2020 de Daniil Medvedev a mal commencé, car le Russe était considéré comme le troisième favori de l’Open d’Australie après Novak Djokovic et Rafael Nadal. Daniil a perdu en huitièmes de finale contre Stan Wawrinka et également à Rotterdam a confirmé qu’il ne perdait pas à 100% contre Vasek Pospisil en deux sets.

Il détient le meilleur classement ATP en simple du monde, n ° 4, atteint le 9 septembre 2019. Il a remporté sept titres ATP en simple, dont deux Masters 1000. Medvedev a réalisé une percée en 2019, lorsqu’il a atteint six finales de tournoi consécutives, dont une à l’US Open 2019 et trois aux Masters 1000.

Dans une récente interview avec Marca, le Russe a expliqué les raisons de la domination de Rafael Nadal sur terre battue: «Oui, il est vrai que Rafa a un avantage appelé Roland Garros. Vous pouvez continuer à gagner là-bas si vos blessures sont bonnes.

Vous ne savez jamais quand ils peuvent arriver et n’importe quel petit détail compte. Je n’ai pas joué contre lui sur terre battue. Ce n’est pas la meilleure surface pour moi. Mais bien sûr, lorsque vous regardez le pourcentage de victoires de Nadal en surface en général et de Roland Garros en particulier, il peut certainement être décrit comme le plus grand défi d’aujourd’hui.

Pour la nouvelle génération, dont je fais partie, il est intéressant de voir qui gagnera le plus (Grand Chelem) “- a déclaré Medvedev. Avec son style de jeu, Novak Djokovic a décrit Medvedev comme un joueur” très complet “, le ancien numéro du monde

3 Alexander Zverev l’a appelé “le meilleur joueur du monde en ce moment” tandis que Stefanos Tsitsipas a décrit cette façon de jouer comme “très ennuyeuse”.