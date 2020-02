“Rafael Nadal a un avantage” – Daniil Medvedev sur la course du Grand Chelem

La star russe Daniil Medvedev fait partie des mauvais garçons du tennis. Ses problèmes d’attitude ont été largement médiatisés en raison de ses combats sur le terrain avec des arbitres et des adversaires.

Cependant, personne ne peut nier le fait que le Russe possède un sens aigu du tennis. Il est le n ° 5 mondial et est considéré par de nombreux experts du tennis comme l’avenir du jeu.

C’est pourquoi, malgré tous ses méfaits, ses opinions ont une grande valeur. Ses dernières opinions portent sur le débat le plus houleux du tennis, la course du Grand Chelem des Big 3.

Selon Medvedev, Nadal est le favori dès maintenant. Voyons pourquoi le Russe pense de cette façon.

Qu’a dit Daniil Medvedev?

Selon Medvedev, Rafa a l’avantage en raison de son record impeccable sur terre battue. Cela signifie que chaque année, vous pouvez vous attendre à ce qu’il remporte au moins un grand chelem. Voici ce que Medvedev a dit à Marca –

«Oui, il est vrai que Rafa a un avantage appelé Roland Garros. Vous pouvez continuer à gagner là-bas si vos blessures sont bonnes. On ne sait jamais quand ils peuvent arriver et chaque petit détail compte. »

Medvedev a également estimé que faire face à Rafa sur terre battue pourrait être le plus grand défi du Tennessee moderne.

«Je n’ai pas joué contre lui sur terre battue. Ce n’est pas la meilleure surface pour moi. Mais bien sûr, quand on regarde le pourcentage de victoires de Nadal en surface en général et de Roland Garros en particulier, il peut certainement être décrit comme le plus grand défi d’aujourd’hui ».

Après cela, Medvedev a parlé de quelque chose de très intéressant. Nous parlons de la course du Grand Chelem après l’ère des Big 3. Cependant, Medvedev n’a pas ouvert ses cartes sur le candidat potentiel.

“Pour la nouvelle génération, dont je fais partie, il est intéressant de voir qui va gagner le plus (Grand Chelem).”

Medvedev a eu une mauvaise sortie à l’ATP Rotterdam. Le n ° 5 mondial a perdu contre Vasek Pospisil en huitièmes de finale malgré sa position de tête de série. Le tournoi a également vu Stefanos Tsitsipas et David Goffin se faire montrer la porte.

Selon vous, qui gagnera l’événement?