Rafael Nadal abat Nishikori pour devancer Djokovic

En 2018, le numéro un mondial. 1 et le champion en titre de Monte-Carlo Rafael Nadal ont une nouvelle fois prouvé sa domination sur terre battue et ce tournoi en battant Kei Nishikori 6-3, 6-2 en une heure et 30 minutes pour le 11e titre en Principauté au cours des 14 dernières années!

Aucun joueur n’avait jamais dominé un événement du tennis moderne comme Nadal à Monte-Carlo, remportant 68 des 72 matchs qu’il y a disputés depuis 2003 alors qu’il n’avait que 16 ans! Il s’agissait du 76e titre ATP de l’Espagnol, s’éloignant un seul de John McEnroe, ainsi que du 31e record du Masters 1000, laissant Novak Djokovic le 30.

Rafa est également resté devant Roger Federer sur la liste ATP avec ces 1000 points, désireux de répéter cela à Barcelone également et de garder le Suisse derrière. Nadal était le joueur à battre à Monte-Carlo cette semaine-là, remportant le titre sans abandonner le set pour la première fois depuis 2012 et conquérant 36 sets consécutifs sur terre battue à ce moment!

C’était la dixième victoire de l’Espagnol sur Nishikori en 12 rencontres (quatre rencontres sur terre battue), s’affrontant pour la première fois depuis les Jeux olympiques de Rio lorsque les Japonais ont remporté une victoire pour laisser Rafa sans médaille en simple.

Monte-Carlo 2018 a été le meilleur tournoi pour Kei depuis 2016, marquant deux triomphes parmi les 10 premiers (le dernier avant l’arrivée de Monte-Carlo à Brisbane 2017) et entrant en finale du Masters 1000 pour la première fois depuis le Canada cette année-là, même si ce n’était pas le cas. assez pour aller jusqu’au bout et dominer un rival aussi fort.

Nishikori a dû jouer dès le premier tour, passant cinq heures de plus sur le terrain par rapport à Rafa, ce qui était évident sur le terrain. Ce n’était pas l’affichage parfait de Nadal mais, comme toujours, il a fait assez pour garder le dessus et contrôler le rythme dans les points, face à seulement deux points de rupture et augmentant la pression de l’autre côté du filet.

Kei a pris une pause dans le troisième match de la rencontre pour prendre une avance précoce, mais c’est à peu près tout ce que nous avons vu de lui au retour, gaspillant une chance de pause dans le septième match et disparaissant du terrain dans le deuxième set, tout comme Grigor Dimitrov en demi-finale.

Le Japonais n’a servi que 52% et il avait besoin de plus pour se maintenir en lice, perdant 48% des points derrière le tir initial et donnant son service quatre fois sur huit opportunités créées par Nadal. Rafa a eu 20 vainqueurs et 21 fautes directes tandis que Kei se tenait sur un ratio de 12-19, pulvérisant des erreurs des deux ailes et ayant du mal à faire face aux tirs de l’Espagnol sur la ligne.

Les Japonais ont prévalu dans les échanges les plus étendus mais Nadal a effacé ce déficit dans les rallyes les plus courts et les plus médians pour créer l’écart crucial et sécuriser le titre. Rafa a raté une occasion de marquer une pause au début du deuxième match lorsque son coup droit sur la ligne a terminé juste en dehors de la plage, avec Kei décrochant un vainqueur du revers au filet dans le troisième match pour tirer le premier sang.

Néanmoins, Nishikori n’a pas pu rester en tête trop longtemps, frappant une double faute dans le quatrième match pour perdre l’avantage, tombant 3-2 lorsque Rafa s’est maintenu amoureux lors du cinquième match avec un vainqueur fracassant pour rétablir l’ordre et prendre de l’élan.

Le moment décisif est venu dans le prochain match lorsque Nadal a cassé pour la deuxième fois consécutive, avançant de 4-2 et gardant une chance de pause quelques minutes plus tard pour consolider son avantage. Kei a tenu à réduire le déficit à 5-3 avant que Nadal ne ferme le set sur son propre service, tirant un coup droit gagnant pour faire le travail en 56 minutes.

Porté par cette poussée, Rafa était la figure dominante du set numéro deux, servant à 80% et perdant quatre points dans ses matchs, gardant toute la pression sur Nishikori qui n’avait pas d’armes pour rester en contact. Les Japonais ont sauvé un point de rupture dans le premier match avant que Nadal ne le casse à 15 deux matchs plus tard avec un vainqueur du revers, sautant dans une avance de 3-1 avec un vainqueur du coup droit et de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait.

Kei a de nouveau été brisé lors du cinquième match et le titre était entre les mains de Nadal lorsqu’il a battu un vainqueur en crosscourt à 5-2, célébrant un autre succès massif sur le court qui lui a tant donné au cours des 13 dernières années.