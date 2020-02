Rafael Nadal admet qu’il est préoccupé par l’épidémie de coronavirus

Rafael Nadal jouera aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en simple et en double. L’ancien numéro 1 mondial jouera également en double à Indian Wells avec son compatriote Marc Lopez. Le joueur de tennis espagnol, qui a déjà remporté la médaille d’or aux JO de Pékin en 2008, espère arriver sous la meilleure forme possible et concourir pour la victoire finale.

L’épidémie de coronavirus a mis en difficulté de nombreux pays, dont le Japon, où les Jeux Olympiques auront lieu cet été. “J’espère qu’il est contrôlé, qu’un remède est trouvé et que cette incertitude est arrêtée, cette psychose, cette peur”, a déclaré Nadal aux journalistes de l’Open du Mexique.

«C’est la chose la plus importante, non seulement pour les Jeux olympiques, mais pour l’humanité. Les Jeux Olympiques sont l’un des événements les plus spéciaux au monde. C’est une expérience unique d’être là et je considère que c’est le tournoi le plus difficile à gagner car vous n’avez que deux ou trois chances dans votre carrière ».

“Nos pensées fondamentales sont que nous irons de l’avant avec les Jeux Olympiques et Paralympiques comme prévu”, a déclaré à la presse le chef de la direction du Comité, Toshiro Muto. “Pour le moment, la situation de l’infection à coronavirus est, certes, difficile à prévoir, mais nous prendrons des mesures telles que nous aurons des Jeux Olympiques et Paralympiques sûrs”.

Nadal a commencé sa saison 2020 en jouant à la première Coupe ATP 2020 et a aidé l’Espagne à atteindre la finale où ils ont perdu contre la Serbie, Nadal s’inclinant face à Djokovic en deux sets. Nadal a ensuite joué à l’Open d’Australie 2020 et a remporté ses trois premiers matchs en deux sets contre Hugo Dellien, Federico Delbonis et Pablo Carreño Busta.

Au quatrième tour, il a battu Nick Kyrgios en quatre sets et atteint les quarts de finale où il a perdu contre Dominic Thiem en quatre sets.