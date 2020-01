Rafael Nadal affronte de Minaur pour tester Novak Djokovic

Quelques heures après l’incroyable affrontement entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev, la foule de la Ken Rosewall Arena de Sydney a assisté à un autre combat passionnant entre le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal et Alex de Minaur, originaire de Sydney.

Dans le premier match de demi-finale entre l’Australie et l’Espagne à la Coupe ATP, Roberto Bautista Agut a battu Nick Kyrgios en deux sets pour envoyer l’Espagne devant et aider Nadal qui propulserait l’Espagne en finale contre la Serbie avec une victoire sur le Aussie le mieux classé.

Il s’est avéré que Rafa a dû donner son 100% pour renverser le jeune rival, battant inspiré de Minaur 4-6, 7-6, 6-1 pour la quatrième victoire de la saison et des points supplémentaires sur son compte dans le non. 1 bataille avec Novak Djokovic avant leur affrontement de dimanche et l’Open d’Australie où ils ont disputé le match pour le titre l’an dernier.

Comme prévu, de Minaur a pris son élan lors de cet affrontement épique en double contre la Grande-Bretagne il y a deux jours, jetant tout ce qu’il avait dans son arsenal à Nadal et forçant le premier joueur mondial à creuser profondément pendant environ 100 minutes avant de réussir à prendre le contrôle et croisière vers la ligne d’arrivée et la place en finale.

Les deux joueurs ont servi au-dessus de 70% et c’est Nadal qui a mieux joué au premier service tandis qu’Alex avait l’avantage sur le deuxième, l’Espagnol subissant deux pauses sur seulement trois occasions offertes à l’Australien, en délivrant quatre (trois dans le décideur) sur l’autre côté pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

C’était le pire départ possible pour le monde non. 1, pulvérisant une erreur de coup droit dans le premier match pour se briser à 15 et renforçant la confiance de de Minaur après seulement quelques minutes depuis le premier ballon qu’ils ont échangé. Alex ne s’est jamais trompé de pied, restant agressif et contrôlant le rythme dans ses matchs pour prendre le premier match 6-4 après un coup droit sur la ligne gagnante de ce dixième match.

ayant à faire de son mieux pour rester en contact avec un adversaire puissant, Rafa a bien servi après cette pause qu’il a subie, à la fois dans le premier et le deuxième set où il a perdu seulement six points derrière le tir initial, gardant la pression sur Alex et convertissant son premier point de rupture dans le 12e match lorsque de Minaur a envoyé un revers long.

Avec le lecteur de son côté, Nadal a pris 14 des 15 premiers points du décideur, gagnant trois pauses d’affilée (quatre si l’on compte la fin du deuxième set) pour sceller l’affaire et envoyer l’Espagne en finale, tout comme à la finale de la Coupe Davis en novembre.