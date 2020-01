Rafael Nadal affronte Federico Delbonis

N ° mondial 1 Rafael Nadal a remporté la 63e victoire à l’Open d’Australie, évinçant Federico Delbonis 6-3, 7-6, 6-1 après avoir défié deux heures et demie. L’Argentin a fait de son mieux pour rester au niveau avec un ancien champion mais ce n’était pas suffisant au moins pour un set à la fin, faisant trop d’erreurs et manquant une chance de mettre plus de pression sur Rafa au retour.

L’Espagnol comptait 33 vainqueurs et 29 fautes directes, peinant à trouver le rythme dans le deuxième set mais en faisant toujours assez pour sceller l’affaire en deux sets et éviter de passer plus de temps sur le terrain devant les adversaires les mieux classés lors des tours suivants.

Il a perdu 19 points dans ses matchs, ne faisant jamais face à un point de rupture et offrant trois pauses avec pas moins de 20 occasions, assez pour le mettre au-dessus de la ligne d’arrivée. Trouvant instantanément le rythme derrière le tir initial, Rafa a attendu une chance sur le retour dans le premier set, gaspillant six déjà dans le deuxième match et accordant une pause la prochaine fois pour se déplacer 3-1 après presque une demi-heure.

Delbonis a repoussé deux points de set dans le huitième match avant que Nadal ne ferme le set quelques minutes plus tard après plus de 50 minutes de bataille exténuante. Le deuxième set est tombé sous le fil et c’est Rafa qui a gaspillé neuf occasions de pause, incapable de faire ce pas supplémentaire et de terminer le travail avant le bris d’égalité.

Là, Nadal a prévalu 7-4 et cela lui a donné un coup de pouce massif, dominant dans le set numéro trois avec quelques pauses pour sceller l’affaire et passer au tour suivant où il joue contre un compatriote Pablo Carreno Busta. Nadal tente de remporter le deuxième titre de l’Open d’Australie après celui de 2009, perdant de nombreuses finales les années suivantes et espérant changer cela dimanche prochain.