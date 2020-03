Rafael Nadal affronte Tomas Berdych en demi-finale

Aux prises avec une blessure au genou gauche, Rafael Nadal a dû sauter la deuxième partie de la saison 2012 et l’Open d’Australie début 2013, revenant à Vina del Mar sur terre battue et construisant la forme pour conquérir Sao Paulo et Acapulco.

Prêt à gronder à nouveau sur des terrains durs, Rafa a prévalu contre Ernests Gulbis au quatrième tour et a renversé Roger Federer dans les quarts en deux sets pour préparer le choc contre Tomas Berdych dans la bataille pour la place en finale.

Après avoir battu Rafa trois fois en 2005 et 2006, Berdych a complètement perdu le terrain, perdant 11 rencontres consécutives contre l’Espagnol et ne pouvant pas changer cela aussi dans le désert, Nadal l’emportant 6-4, 7-5 en une heure et 44 minutes.

En compétition dans la huitième demi-finale consécutive d’Indian Wells, Rafa a sauvé trois chances de pause sur quatre et a volé 40% des points de retour, offrant trois pauses sur sept occasions de sceller l’affaire en sets consécutifs et de régler le choc des titres contre Juan Martin del Potro.

Ils avaient un nombre similaire de vainqueurs et c’est le Tchèque qui a pulvérisé le plus d’erreurs directes, maîtrisant Nadal dans les échanges les plus avancés mais restant loin derrière dans les rallyes les plus rapides jusqu’à quatre coups pour remettre la victoire à un ancien champion.

S’installant sur un excellent rythme derrière le tir initial, ils ont eu besoin de 23 minutes pour terminer les six premiers matchs avant que Nadal n’appuie sur la gâchette lors du septième match, volant le service de Berdych et tenant avec un vainqueur du coup droit lors du prochain match pour ouvrir un écart de 5-3.

En contrôlant le rythme avec ses coups de fond, Rafa a tiré trois gagnants dans le dixième match pour saisir le premier match 6-4 en 42 minutes, espérant plus de la même chose dans le deuxième set. Tout comme lors du premier match, les serveurs étaient solides dans la première moitié du deuxième set et cette fois, c’est Nadal qui a connu des problèmes à 3-4, subissant une pause suite à une double faute coûteuse et permettant à Tomas de servir pour le set dans le suivant. Jeu.

Comme plusieurs fois auparavant dans les moments tendus contre les rivaux d’en haut, le Tchèque a connu un terrible jeu de service pour perdre le service à 15, gardant Nadal dans le set et s’éloignant davantage de la victoire. Rafa a tenu à 15 avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne dans le dixième match, volant le service de Berdych pour la deuxième fois consécutive dans le 11e match à la suite d’un smash lâche du Tchèque qui était prêt à riposter dans le suivant, renvoyant un vainqueur du coup droit pour gagner une chance de pause.

Offrant ses meilleurs services au moment où il en avait le plus besoin, Nadal a sauvé ce point de rupture et deux autres avec les vainqueurs de service, scellant la transaction avec un autre service non retourné pour la 12e victoire consécutive sur Tomas et la place dans la première finale ATP en dur depuis le Open d’Australie l’an dernier.