Rafael Nadal affrontera David Ferrer au Koweït le 5 février

Ouverte en 2016, la Rafa Nadal Academy de Movistar a rassemblé certains des meilleurs juniors du monde au cours des deux dernières années, leur offrant une chance de travailler dans les installations de haut niveau et d’améliorer leur jeu avec les meilleurs entraîneurs et sous l’œil. Rafael Nadal, 19 fois champion du Major, lui-même.

Outre l’Académie dans son Manacor natal, Nadal avait également lancé le “Rafa Nadal Tennis Center” au Mexique et en Grèce, avec le Koweït comme prochaine destination où il veut améliorer le niveau local de tennis et ouvrir le sport pour les enfants et les professionnels.

En collaboration avec le promoteur immobilier Tamdeen Group, la Rafa Nadal Academy by Movistar propose un tout nouveau complexe international de tennis Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah au Koweït, l’une des initiatives sportives les plus importantes émanant de la Kuwait Public Authority for Sport.

Rafa s’envolera pour le Koweït après l’Open d’Australie pour l’ouverture de ce qui devrait être la plus importante académie internationale de tennis au Moyen-Orient et également une partie du premier complexe multifonctionnel et de services pour le tennis au Koweït.

Le complexe ultramoderne comprendra 18 courts, huit extérieurs, huit intérieurs, un terrain ouvert de 1 500 places et une arène couverte de plus de 5 000 places. Un hôtel cinq étoiles, des restaurants et une sélection diversifiée de points de vente feront également partie du complexe qui devrait devenir le point de rassemblement de la fédération de tennis du Koweït, leur donnant ainsi la possibilité de forger de futurs champions de cette région.

Le 5 février, Rafael Nadal et un ancien numéro 3 mondial, David Ferrer, donneront le coup d’envoi de l’action à la toute nouvelle Académie avec un affrontement d’exposition, offrant aux spectateurs et aux étudiants une chance de regarder deux des meilleurs joueurs des deux précédents. décennies.

Ferrer avait pris sa retraite en mai à Madrid et est devenu directeur de tournoi à Barcelone où Rafael Nadal dirigera le peloton en avril. Rafa et David avaient joué des matchs incroyables entre 2004 et 2019, Nadal en gagnant 26 et en perdant six.

Nadal a battu Ferrer lors de quatre finales à Barcelone et également lors du match pour le titre à Roland Garros 2013 tandis que David a remporté deux rencontres du Grand Chelem et deux fois sur terre battue.