Rafael Nadal affrontera Taylor Fritz au ‘Rafa with Friends’ aux Indian Wells Masters 2020

Quelques jours seulement après s’être affrontés lors de la finale de l’Open du Mexique 2020, Rafael Nadal et Taylor Fritz se retrouveront à la Eisenhower Cup 2020 à Indian Wells. L’Espagnol dirigera l’événement d’une nuit pour la deuxième année consécutive.

La deuxième Coupe Eisenhower annuelle aura lieu trois jours seulement avant le début des Masters d’Indian Wells le 10 mars. La Coupe Eisenhower est un tournoi de huit joueurs où les joueurs s’affrontent en 10 matchs de bris d’égalité à chaque tour.

«Un grand merci à Rafa»: directeur du tournoi Indian Wells Masters

Le vainqueur du Grand Chelem à 19 reprises sera rejoint par Stan Wawrinka, le champion en titre Milos Raonic. Les stars montantes Matteo Berrettini, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev participeront également à l’événement. De plus, le champion en titre d’Indian Wells Masters, Dominic Thiem, complètera un brillant parcours de 8 joueurs.

«Nous sommes ravis que la Coupe Eisenhower serve à nouveau de coup d’envoi au BNP Paribas Open. Cela aidera à collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance locales », a déclaré le directeur du tournoi Indian Wells Masters Tommy Haas.

«Un immense merci à Rafa et à tous ces joueurs incroyables d’avoir participé à un événement aussi fantastique. Quelle façon parfaite d’accueillir tout le monde pour une autre année à Tennis Paradise », a ajouté Haas.

À qui profite la coupe Eisenhower?

Tous les profits de l’événement iront à des œuvres de bienfaisance locales, y compris le mouvement Masimo pour la sécurité des patients; Eisenhower Health; Bighorn Golf Club Charities et Family YMCA of the Desert. Le tirage au sort des quarts de finale est terminé et la foule peut assister à des matchs passionnants au tableau.

Rafael Nadal et Taylor Fritz se retrouveront dans une répétition de leur finale d’Acapulco. Matteo Berrettini, qui revient d’une blessure, affrontera Stefanos Tsitsipas. En revanche, Daniil Medvedev et Stan Wawrinka se battront pour la demi-finale. Milos Raonic et Dominic Thiem participeront à ce qui pourrait être un autre quart de finale passionnant.

Nadal n’est pas nouveau dans les événements caritatifs comme «Rafa et ses amis» dans la Coupe Eisenhower. Il a participé à l’événement «Match in Africa» pour la Fondation Roger Federer, aidant à lever un énorme montant de 3 millions de dollars.

Il a également joué un match d’exhibition avec Grigor Dimitrov à Atlanta la semaine dernière afin de lever des fonds pour la Fondation Rafa Nadal. Avec l’Espagnol à bord, l’événement sera un grand succès comme l’an dernier.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion