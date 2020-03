Rafael Nadal affrontera Taylor Fritz en Coupe Eisenhower. Tsitsipas contre Berrettini

La deuxième Coupe Eisenhower annuelle présentée par Masimo est un événement Tie Break Tens d’une nuit prévu pour le mardi 10 mars, trois jours avant le début du premier tournoi Masters 1000 de la saison à Indian Wells. Comme en 2019, Rafael Nadal, 19 fois champion de la Major, mène un peloton dans le stade 2 de l’Indian Wells Tennis Garden, rejoint par le champion en titre d’Indian Wells Dominic Thiem, le finaliste de l’US Open Daniil Medvedev et le numéro un mondial.

8 Matteo Berrettini. Le triple champion de la Major Stan Wawrinka revient à l’action lors de cet événement, en compagnie du vainqueur de l’an dernier Milos Raonic et du finaliste d’Acapulco Taylor Fritz. Une autre star du top 10, Stefanos Tsitsipas, est également confirmée, complétant un champ stellaire qui se battra pour le titre et passera une excellente soirée dans l’une des installations de tennis les plus avancées du monde.

Le format Tie Break Tens consiste en des rencontres de bris d’égalité de premier à dix points et les règles ont été modifiées par rapport à 2019, avec sept affrontements d’élimination en route vers le titre. La Coupe Eisenhower présentée par Masimo débutera à 20h00, avec tous les billets à 25 $.

Tous les revenus de l’événement bénéficieront à des œuvres de bienfaisance locales, notamment le mouvement de sécurité des patients de Masimo, Eisenhower Health, Bighorn Golf Club Charities et Family YMCA of the Desert. Le tirage au sort des quarts de finale est terminé et la foule aura l’occasion de regarder des matchs passionnants dès le début, avec Rafael Nadal face à Taylor Fritz dans une reprise de leur finale d’Acapulco samedi.

Matteo Berrettini devrait faire son retour à Indian Wells, mis à l’écart par une blessure depuis l’Open d’Australie, avec Stefanos Tsitsipas comme son premier rival si le Grec se remet de la cravate de la Coupe Davis contre les Philippines. Daniil Medvedev et Stan Wawrinka se battront pour la place en demi-finale, Milos Raonic et Dominic Thiem complétant le tirage au sort des quarts de finale dans ce qui devrait être un autre match passionnant.