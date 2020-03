Rafael Nadal aide à collecter des sommes considérables grâce à un festival de musique en ligne

Les meilleurs athlètes et musiciens espagnols ont levé plus de 625 000 euros (690 000 $) en participant à un festival mondial de musique en ligne pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Outre les fonds récoltés, plus d’un million de masques ont également été donnés par le sponsor de la ligue Santander.

La légende espagnole du tennis Rafael Nadal, Gerard Piqué de Barcelone et Sergio Ramos du Real Madrid étaient parmi ceux qui ont participé à l’événement caritatif organisé pour collecter des fonds qui seront utilisés pour l’achat de fournitures médicales et pour soutenir les fans confinés chez eux.

Parmi les artistes qui ont participé au festival, il y avait les chanteurs Aitana, Alejandro Sanz, Beret et Luis Fonsi, l’actrice Danna Paola, les groupes de musique Morat et Taburete et le pianiste chinois Lang Lang. Nadal a commenté: «Nous sommes préoccupés par les catastrophes que nous voyons tous les jours à la télévision.

Nous essayons de nous y adapter, tout est nouveau. La réalité est que nous devons nous adapter. Ça prend du temps”. Selon AP Sports, le capitaine de Barcelone Piqué a commenté: “C’est une situation très difficile, et pour que la ligue puisse faire quelque chose comme ça, cela rend les joueurs, les clubs et les fans très fiers.

C’est agréable de voir que lorsque les gens ont besoin de nous, nous pouvons nous unir. Je suis fier de faire partie de quelque chose comme ça », a ajouté Pique. «Ce sera difficile, nous devrons traverser des moments difficiles. Des personnes proches de nous souffriront, certains d’entre nous souffriront directement, mais ensemble, nous devons surmonter cela, et je crois qu’ensemble, nous sommes invincibles.

C’est quelque chose d’unique, avec tous les fans de la ligue du monde entier, et n’importe qui d’autre, vraiment, qui peut contribuer avec son grain de sable. Je suis heureux de pouvoir participer à une initiative comme celle-ci ». L’événement a été retransmis en direct dans 180 pays par le biais des diffuseurs internationaux de la ligue et diffusé via YouTube et Facebook.

Des footballeurs de plusieurs clubs de première division d’Espagne ont participé à l’événement ainsi que d’autres athlètes espagnols, dont la nageuse Mireia Belmonte et la star du badminton Carolina Marín. L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19.